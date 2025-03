Компания Dell запустила в продажу четыре новые модели ноутбуков с процессорами Lunar Lake под упрощенными названиями Plus

Dell официально начала продажи своей новой линейки ноутбуков, анонсированной в январе на CES. В ассортименте представлены четыре модели: 14 Plus, 16 Plus, а также их 2-в-1 версии с сенсорными экранами. Все устройства оснащены новыми процессорами Intel Lunar Lake V-серии, начиная с базовых конфигураций и заканчивая топовым Core Ultra 9 288V с 32 ГБ несъемной оперативной памяти.

Базовая комплектация оказалась неожиданно добротной даже в самых доступных вариантах. Все модели получили IPS-экраны с разрешением не менее 1200p, а две 16-дюймовые версии можно заказать с улучшенными 2.5K mini-LED дисплеями с поддержкой HDR600 и частотой обновления 90 Гц. Такой подход должен удовлетворить потребности как офисных работников, так и более требовательных пользователей.

Переход Dell на новую систему именования вызвал неоднозначную реакцию. Компания отказалась от привычных названий Latitude, Inspiron и XPS в пользу более простых обозначений вроде Plus и Pro. По заявлению производителя, это должно упростить выбор для обычных покупателей, хотя некоторые поклонники бренда выражают сожаление по поводу ухода от устоявшихся имен.



Ожидается, что новые ноутбуки Dell продемонстрируют отличное время автономной работы и энергоэффективность, характерные для платформы Lunar Lake. Особенно это касается графической производительности, где Intel традиционно конкурирует с AMD. В ближайшие недели должны появиться первые независимые обзоры, которые подтвердят или опровергнут эти ожидания.



Пока Dell не раскрывает точных дат поставок в розничные сети, но все модели уже доступны для заказа напрямую у производителя. Это важный шаг для компании, которая стремится упростить свою продуктовую линейку и сделать ее более понятной для массового потребителя. Остается дождаться первых отзывов пользователей, чтобы оценить, насколько успешной окажется эта стратегия.