Обновление RELICS для No Man's Sky добавило палеонтологические раскопки, сборку скелетов и возможность создания собственных музеев

Разработчики из Hello Games выпустили новое крупное обновление RELICS для No Man's Sky, которое превращает игроков в межгалактических палеонтологов. Теперь исследователи бескрайних просторов вселенной могут откапывать окаменелые останки древних существ на различных планетах. Найденные кости можно собирать в причудливые скелеты по своему вкусу, создавая уникальные экспозиции в собственных базах-музеях или демонстрируя их другим игрокам.

Особенностью обновления стала процедурная генерация ископаемых останков - разработчики обещают огромное разнообразие форм и размеров костей, которые будут случайным образом встречаться на планетах. Некоторые находки будут редкими и ценными, причем самые необычные экземпляры можно будет обменять у специального торговца на космических станциях. Для коллекционеров Hello Games приготовила особый вызов - собрать все возможные виды окаменелостей.



Вскоре стартует тематическая экспедиция RELICS, посвященная палеонтологическим изысканиям. Участникам предстоит соревноваться в поисках самых редких артефактов, а в награду они получат эксклюзивного компаньона - ожившее ископаемое существо из костей. Однако раскопки не будут безопасными - некоторые ценные находки охраняются враждебными существами вроде Каменных Духов, Големов и гигантских червей-скелетов.



Разработчики отметили, что предыдущее крупное обновление Worlds Part II привлекло рекордное количество игроков для этого времени года. No Man's Sky продолжает уверенно развиваться, постепенно улучшая свою репутацию - после нескольких лет смешанных отзывов игра наконец получила статус "Very Positive" в Steam.