В Warhammer 40K Darktide добавили волновые испытания и улучшили режим Havoc

Популярная игра Warhammer 40K Darktide получила новое бесплатное обновление под названием Nightmares and Visions, которое привнесло в игру ряд значительных изменений. Одно из главных нововведений — это Mortis Trials, волновой режим активности, доступный игрокам, достигшим 13-го уровня. В этом режиме игроки попадают в мир видений, созданных корабельным псайкером Сефони, и сражаются с волнами врагов, выбирая случайные способности и бонусы для каждого испытания.

Перед началом боя игроки выбирают одно из пяти уникальных бонусов, называемых Indulgences, каждое из которых улучшает определённый боевой стиль. Во время испытаний игроки проходят через 12 волн, причём каждые три волны содержат особую цель. Успешное выполнение целей награждает игроков ресурсами и дополнительными бонусами, ведущими к финальной битве, где игроки могут проявить всю свою силу.



Помимо новых испытаний, обновление Nightmares and Visions также внесло значительные улучшения в режим Havoc, добавив четыре новых мутатора, усложняющих игру для опытных оперативников. Теперь прогресс в этом режиме стал яснее и вознаграждается независимо от результата миссии, делая групповую игру более удовлетворительной. Обновление также вводит систему ротации миссий и мутаторов.



Ещё одним дополнением стал временный специальный ивент "A Day At The Theatre", который сосредоточен на прохождении Mortis Trials в театре сознания псайкера корабля.