Недавнее обновление Unreal Engine 5 предназначалось для устранения проблем с компиляцией шейдеров, но, как выяснилось, эти системы не работают должным образом без дополнительной настройки со стороны разработчиков.

В последних версиях движка Unreal Engine 5 появились системы, которые разработчики надеялись, помогут предотвратить проблемы с заиканием при компиляции шейдеров. Однако, согласно анализу технических экспертов Digital Foundry, эти системы не работают должным образом без дополнительной работы со стороны разработчиков. Официальный блог Epic на сайте Unreal Engine детально описывает проблемы с заиканием при кэшировании шейдеров, а также объясняет, как процесс компиляции шейдеров достиг предела в Direct3D 11 с увеличением объема шейдерного кода. Для решения этой проблемы в современных API, таких как Direct3D 12 и Vulkan, были введены PSO (Pipeline State Objects), однако это привело к возникновению других проблем, даже в Unreal Engine.

Хотя Unreal Engine предоставляет разработчикам решения для компиляции PSO, чтобы обеспечить оптимальную производительность игры, они все равно требуют дополнительной работы по их улучшению и оптимизации. Также в блоге упоминается заблуждение относительно проблем с заиканием при компиляции шейдеров в DirectX 12. Оказывается, эти проблемы вызваны не введением нового API, а увеличением сложности шейдерного кода.