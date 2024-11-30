Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Far From Home анонсировала появление 9 декабря режима совместной игры в игре Forever Skies
В этом режиме игроки смогут объединиться до четырех человек.

Far From Home анонсировала долгожданный кооперативный режим для своей игры Forever Skies. Теперь игроки смогут объединиться с друзьями, чтобы вместе исследовать постапокалиптический мир, собирать ресурсы, строить дирижабли и сражаться за выживание в условиях токсичного воздуха. Кооперативный режим станет доступным для всех владельцев игры на платформе Steam начиная с 9 декабря. Чтобы показать все возможности нового режима, компания выпустила специальный трейлер, демонстрирующий особенности совместной игры.
Перед официальным запуском кооперативного режима пройдёт финальное закрытое тестирование, которое продлится с 27 ноября по 9 декабря. Все владельцы игры получат доступ к этой бете и смогут первыми оценить нововведения. Помимо внедрения кооператива, команда разработчиков Far From Home провела обширную работу над самой игрой: обновили прогрессию и дизайн мира, доработали существующие механики и добавили новый контент, подробности которого раскроют чуть позже.

#forever skies
+
Написать комментарий (0)
Игра Forever Skies станет эксклюзивом для консоли PlayStation
Разработчики Forever Skies решили отложить запуск игры до начала 2025 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Китае обнаружили «сверхгигантское» месторождение золота стоимостью $83 млрд
7
В Китае приступили к строительству крупнейшего в мире полностью управляемого радиотелескопа
+
Насколько «Орешник» быстрее «Кинжала», и почему даже ЗРК Patriot не может сбить российскую ракету
15
Баллистический боеприпас РФ поразил производство комплектующих для ракетных систем ВСУ в Харькове
+
С нового года хостинг-провайдеров в РФ обяжут раскрывать данные о стране выдачи документов клиентов-физлиц и не только
4
Инсайдеры заявили, что GeForce RTX 5060 будет стоить всего $200 и не предложит прироста fps
18
В украинской армии подтверждают закрепление российских подразделений в центре Часов Яра
+
Российская гиперзвуковая ракета «Орешник» обладает мощностью 900 килотонн
1
Xiaomi начала глобальную рассылку HyperOS 2, первыми новую операционную систему получат флагманы
+
С-500 «Прометей» нейтрализует ракеты ATACMS, SCALP-EG и Р-360 «Нептун»
+
Росморречфлот возродит заброшенный водный маршрут по реке Иртыш
+
«Ланцет-3» вывел из строя американскую гаубицу M777A2: точный удар российского дрона-камикадзе
+
Российский FPV-дрон впервые уничтожил редкий американский ЗРК L3 Harris Vampire
3
Командующий ВС Нидерландов Эйхельсхейм не увидел смысла в поставке ВСУ дополнительных самолетов
+
Собственный чип Xiaomi на техпроцессе 3 нм не получит модема 5G
+
Клон игры Horizon Zero Dawn под названием Light of Motiram представили на ПК
1
Свежие скриншоты One UI 7 демонстрируют ряд обновлённых приложений и значков
+
В Германии полагают, что вооружённый конфликт России и НАТО начнётся до 2030 года
10
Киевская ПВО перехватила меньше "Гераней" чем могла бы из-за новых генераторов шумов на дронах
+
Samsung запотентовала новое устройство, похожее на планшет, с технологией выдвижного дисплея
2

Популярные статьи

Гаджеты СССР: 6 уникальных устройств советской эпохи
29
Обзор и тестирование смартфона Doogee V40 Pro
2
Что больше всего подорожало в 2024 году в России – оцениваем реальный уровень инфляции
13
Выбираем наиболее выгодный и оптимальный процессор для игрового компьютера в конце 2024 года
15
Почему эксперты не верят, что у Китая действительно есть истребитель 6-го поколения White Emperor
9
Почему Т-90М – по-прежнему актуальный российский ОБТ и никакая "Армата" ему на замену не нужна
24
Как мой знакомый сэкономил на апгрейде игрового ПК 70 000р, отделавшись покупкой процессора AMD
50
Есть ли смысл в покупке внешней видеокарты, и как не стать жертвой бесполезных технологий
10
Обзор компактного SSD накопителя Silicon Power DS72
1
Получены результаты тестов - NVIDIA GeForce лучше для Linux, а AMD Radeon несостоятелен
13

Сейчас обсуждают

Vorvort
08:27
Войны выигрывает пехота, а не спецназ. В мире танков пехота - это массовый, недорогой, ремонтнопригодный на фронте танк. У "Арматы", с ее ценой, вообще нет шансов участвовать в серьезных конфликтах.
Почему Т-90М – по-прежнему актуальный российский ОБТ и никакая "Армата" ему на замену не нужна
Михаил Мельников
08:12
Это сговор западных элит с хабадниками по ликвидации славян и очищения территории Украины для новой Хазарии. Слишком неуютно стало в Палестине. Особенно после зверств евреев под руководством Нетаньяху...
Economist: Мобилизационные цели выполнены только на 65%
Gamandril
08:11
А вы перечитайте этот неудобочитаемый текст с пространными выхлопами бублика. "В играх, которые не предъявляли высоких требований к процессору, прирост фрамрейта оказался почти двукратным, но S.T.A.L....
Как мой знакомый сэкономил на апгрейде игрового ПК 70 000р, отделавшись покупкой процессора AMD
Demiurg666
08:03
Если секрет, то, разумеется, "леденящий душу", ага. Без этого никак. Убожество.
NASA обнаружило во льдах Гренландии давно забытую секретную ядерную базу времен холодной войны
grinia
07:34
Полная чушь. Я поменял 2700х на 5800х3D, карта 3080 10гб- прирост в одиночных играх 8-10%.Сильно был разочарован. А тут 50%
Как мой знакомый сэкономил на апгрейде игрового ПК 70 000р, отделавшись покупкой процессора AMD
Эммануил Газаматов
07:33
Не имеет значения. Раньше даже мечтать о таком было глупо
Qualcomm Snapdragon 8 Elite имеет возможность запускать AAA-игры с эмуляцией
NullRise
07:31
Не пыхти! )
Кипр сохраняет намерение вступить в НАТО
Слав Webster
07:22
Золото как раз и обеспечивает. А вот зеленые бумажки уже точно ничего не обеспечивают. Доллары это не деньги.
Собственный чип Xiaomi на техпроцессе 3 нм не получит модема 5G
corsi
07:10
А где тесты? Фото железа, скрины было/стало? Чувствуется рекламный высер, не иначе.
Как мой знакомый сэкономил на апгрейде игрового ПК 70 000р, отделавшись покупкой процессора AMD
Gamandril
07:05
Вы там определитесь уже чего хочется - купить или продать. Гипотетический знакомый это любой ребенок что-ли? Это каким дебилом надо быть чтобы не суметь что-то сделать имея тонны руководств? Кончайте ...
Как мой знакомый сэкономил на апгрейде игрового ПК 70 000р, отделавшись покупкой процессора AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем