В этом режиме игроки смогут объединиться до четырех человек.

Far From Home анонсировала долгожданный кооперативный режим для своей игры Forever Skies. Теперь игроки смогут объединиться с друзьями, чтобы вместе исследовать постапокалиптический мир, собирать ресурсы, строить дирижабли и сражаться за выживание в условиях токсичного воздуха. Кооперативный режим станет доступным для всех владельцев игры на платформе Steam начиная с 9 декабря. Чтобы показать все возможности нового режима, компания выпустила специальный трейлер, демонстрирующий особенности совместной игры.

Перед официальным запуском кооперативного режима пройдёт финальное закрытое тестирование, которое продлится с 27 ноября по 9 декабря. Все владельцы игры получат доступ к этой бете и смогут первыми оценить нововведения. Помимо внедрения кооператива, команда разработчиков Far From Home провела обширную работу над самой игрой: обновили прогрессию и дизайн мира, доработали существующие механики и добавили новый контент, подробности которого раскроют чуть позже.