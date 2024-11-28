Мод под названием The Roadside Panic для STALKER 2: Heart of Chornobyl был разработан с целью исправить некоторые проблемы в игре, связанные с ИИ и системой спавна. Этот мод, созданный моддером ConnerRia, обещает значительно улучшить игру, восстанавливая хаотичный динамизм старых игр серии STALKER.В процессе установки данного мода, возможно, придется пожертвовать производительностью игры. Мод убирает частоту кадров до 30 в секунду, что, хотя и придает аутентичности геймплею Shadow Of Chernobyl, может также снизить плавность и комфортность игрового процесса.
The Roadside Panic обещает также значительное расширение функциональности ИИ A-Life. Теперь взаимодействия NPC можно будет видеть и услышать издалека. Враги уже не будут появляться прямо за спиной игрока, как это иногда происходило в оригинальной игре.
Другая интересная особенность мода заключается в том, что различные фракции будут сражаться за территорию в точках интереса. Это добавляет больше динамики и реализма в игровой мир Зоны.
Мод The Roadside Panic также исправляет проблемы с ИИ в STALKER 2. Разработчики игры столкнулись с серьезными ошибками в работе ИИ-директора, которые взаимодействуют друг с другом и затрудняют реализацию его полного потенциала.