Мод значительно снижает вероятность появления врагов за спиной игрока и расширяет диапазон A-Life, позволяя видеть и слышать взаимодействия NPC издалека.

Мод под названием The Roadside Panic для STALKER 2: Heart of Chornobyl был разработан с целью исправить некоторые проблемы в игре, связанные с ИИ и системой спавна. Этот мод, созданный моддером ConnerRia, обещает значительно улучшить игру, восстанавливая хаотичный динамизм старых игр серии STALKER. В процессе установки данного мода, возможно, придется пожертвовать производительностью игры. Мод убирает частоту кадров до 30 в секунду, что, хотя и придает аутентичности геймплею Shadow Of Chernobyl, может также снизить плавность и комфортность игрового процесса.



The Roadside Panic обещает также значительное расширение функциональности ИИ A-Life. Теперь взаимодействия NPC можно будет видеть и услышать издалека. Враги уже не будут появляться прямо за спиной игрока, как это иногда происходило в оригинальной игре.



Другая интересная особенность мода заключается в том, что различные фракции будут сражаться за территорию в точках интереса. Это добавляет больше динамики и реализма в игровой мир Зоны.

Мод The Roadside Panic также исправляет проблемы с ИИ в STALKER 2. Разработчики игры столкнулись с серьезными ошибками в работе ИИ-директора, которые взаимодействуют друг с другом и затрудняют реализацию его полного потенциала.