В некоторых сценариях AMD FSR 2 и NVIDIA DLSS все же идут на несколько шагов вперед.

Недавно Digital Foundry провела детальное исследование обновления PlayStation 5 Pro для этих игр, а также сравнила его с апскейлером на базе искусственного интеллекта в AMD FSR 2 и NVIDIA DLSS. В сравнении использовались аналогичные графические настройки, а резкость была установлена на минимальный уровень для FSR 2 и DLSS.

PlayStation 5 Pro PSSR продемонстрировал хорошую работу в играх The Last of Us Part 1 и 2. Его апскейлинг позволяет достичь приемлемого качества изображения с четкими деталями и богатыми цветами. В некоторых сценариях AMD FSR 2 и NVIDIA DLSS показали более высокую производительность и качество изображения. Например, в сценах с множеством подвижных объектов или сложными текстурами, FSR 2 и DLSS справляются лучше, обеспечивая более четкое изображение и меньшую потерю деталей.

AMD FSR 2 и NVIDIA DLSS основаны на искусственном интеллекте и используются для улучшения графики в играх. Они работают путем апскейлинга разрешения изображения, что позволяет улучшить его качество без большой потери производительности. В Digital Foundry отмечают, что FSR 2 и DLSS имеют преимущество перед PSSR в некоторых сценах, но в целом разница все равно невелика. Все три технологии способны дать приемлемое качество в играх и выбор между ними может быть субъективным и зависит от предпочтений пользователя.