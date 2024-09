Игрокам предлагается новый уровень реализма, включающий более 9000 новых анимаций, созданных на основе реальных кадров НБА, а также функции ProPLAY, новые режимы игры и возможности для ролевых игр.

Игра NBA 2K25 была выпущена на различных платформах, таких как PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и PC. Она предлагает новые функции ProPLAY, включая соревновательные режимы игры в MyTEAM и The City power. Эти нововведения приносят игре новый уровень реализма с помощью более 9000 новых анимаций, основанных на реальных кадрах из НБА. Игра также предлагает новые возможности для ролевых игр в MyCAREER, MyNBA, The W и других режимах. The City позволяет игрокам попасть в интерактивный город, который делает их опыт игры более захватывающим. В городе можно найти соревновательный центр на Бульваре звезд, рейтинговый режим в Proving Grounds, а также возможности игры в MyCOURT и MyPARKS. NBA 2K25 предлагает большой выбор функций, чтобы сделать игру интересной для всех игроков, независимо от их уровня опыта.



Игра также предлагает новые игровые сезоны, которые включают в себя различные награды и зарабатываемый контент каждые шесть недель. Будет доступно 40 сезонных наград и предметов, которые можно заработать в свободное время. Сезоны начнутся с момента запуска игры, а первый сезон будет содержать 40 уровней премиум-контента, доступных через Season 1 Pro Pass.



Однако, цена игры будет варьироваться в зависимости от издания. Стандартное издание NBA 2K25 будет стоить 69,99 долларов на консолях текущего поколения и 59,99 долларов на консолях прошлого поколения и ПК. В то же время, All-Star Edition будет стоить 99,99 долларов, а издание "Зал славы" - 149,99 долларов.



Игра также предлагает разнообразное музыкальное сопровождение, включающее 61 композицию. Каждый сезон в игру будет добавляться новая музыка от известных звукозаписывающих лейблов, таких как Capitol и Interscope, чтобы создать особую атмосферу во время игровой сессии.