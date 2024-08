Microsoft не хочет рисковать продажами Avowed, так как осенью выходит много высокобюджетных игр.

Том Уоррен из The Verge сообщил, что Avowed, ролевая игра от Obsidian, может быть отложена с осени 2024 года до начала 2025 года.

Источники, на которые ссылается Уоррен, утверждают, что у игры нет никаких проблем. На самом деле, она выглядит неплохо, но Microsoft и/или Obsidian решили дать ей больше времени, чтобы не попасть в дни продаж других игр.

реклама

Осенью 2024 года должны выйти четыре ролевые экшен-игры уровня ААА: Avowed, Kingdom Come Deliverance 2, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 и Dragon Age: The Veilguard. Однако Bloodlines 2 отсутствует на Gamescom и вполне может быть отложена.

В июне, после Xbox Game Showcase, Кэрри Патель (игровой директор проекта) из Obsidian Entertainment выразила уверенность в том, что команда представит игру осенью 2024 года:

Действие Avowed будет происходить в Эоре, вселенной, изначально созданной Obsidian для cRPG-франшизы Pillars of Eternity. Игра ориентирована на экшен от первого лица (с опциональным видом от третьего лица), убирает классы и в целом нацелена на более массовую аудиторию.

Игра будет намного короче, чем cRPG. Сама Obsidian сравнила Avowed с The Outer Worlds, своей предыдущей экшен-РПГ от первого лица, основной квест которой можно пройти примерно за тринадцать часов игрового времени. Как и все игры, изданные Microsoft, она выйдет на PC и Xbox Series S|X. Подписчики Game Pass найдут ее в своих библиотеках в первый же день.