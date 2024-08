Драйверы обеспечивают значительный прирост производительности в играх Yakuza: Like a Dragon и Metro: Last Light.

Intel выпустила новую версию своего драйвера Game On Driver, который добавляет поддержку Stormgate и вносит множество улучшений и исправлений для текущих игр. Благодаря этому драйверу серии Yakuza и Metro получили значительный прирост производительности. Драйверы также исправляют ряд проблем для графических процессоров Arc и процессоров Core Ultra с iGPU Arc.

Yakuza: Like a Dragon получила прирост производительности до 91% при разрешении 1080p с настройками Ultra и до 35% при разрешении 1440p с теми же настройками. Metro: Last Light получила прирост производительности до 20% при разрешении 1080p и высоких настройках, а также до 23% при разрешении 1440p и очень высоких настройках.

Помимо новых игр, драйверы также исправляют ряд проблем для графических продуктов Arc A-серии и процессоров Core Ultra с iGPU Arc. В частности, исправления коснулись игр, таких как Dirt Rally, Sid Meier's Civilization V, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess и Blender 4.2. Однако, все еще существуют известные проблемы, включая мерцание в игре Doom Eternal, ошибки в Topaz Video AI и сбои в играх Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Enshrouded и Diablo IV.