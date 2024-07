Разработчики игры Remnant II анонсировали третье и последнее дополнение (DLC) под названием The Dark Horizon.

Игра Remnant II объявила о задержке выхода своего третьего и последнего DLC под названием "The Dark Horizon". Ожидается, что DLC выйдет в сентябре 2024 года и перенесет игроков в глубины Н'Эруда, где предстоит раскрыть необычный феномен.

"The Dark Horizon" станет самым масштабным DLC в Remnant II и будет содержать еще больше эпических приключений, которые игроки ожидают от игры. Кроме того, разработчики работают над созданием нового игрового режима, который станет бесплатным для всех обладателей Remnant II. Подробности о новом режиме пока минимальны.



Хотя разработчики выразили свое огорчение по поводу задержки DLC, они также выразили благодарность фанатам за поддержку и верность франшизе Remnant. Отзывы игроков о уже вышедших DLC были смешанными, особенно в отношении "The Forgotten Kingdom". Некоторые игроки считают, что это дополнение слишком схоже с основной игрой и трудно определить его место в сюжете. "The Awakened King" получило чуть лучшие отзывы, но также было отмечено, что местность требует доработки и балансировки боссов.