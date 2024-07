Линецки отметил, что хотя игры с трассировкой пути еще редки, они предпочли бы использовать полную трассировку пути вместо гибридного подхода.

Бесплатный кроссплатформенный игровой движок Godot с открытым исходным кодом существует уже более десяти лет. Созданный аргентинскими разработчиками Хуаном Линиецки и Ариэлем Манзуром, он до сих пор использовался инди-разработчиками в таких играх, как Deponia, The Case of the Golden Idol, Cassette Beasts, Brotato и грядущей Slay the Spire 2.

Самой громкой игрой, созданной с помощью Godot, стала Sonic Colors: Ultimate, разработанная Blind Squirrel Games. Как и все активные движки, Godot постоянно обновляется своими создателями. В прошлом году они добавили поддержку AMD FidelityFX Super Resolution 2.2 и несколько улучшений шейдеров. Хуан Линецки (Juan Linietsky) написал в Twitter/X, что они предпочли бы использовать полную трассировку пути, а не гибридное решение вроде Lumen в Unreal Engine 5.

Это интересная точка зрения, хотя игры с трассировкой пути можно пересчитать по пальцам одной руки. В Lumen, кстати, есть опция аппаратного ускорения трассировки лучей, но, опять же, большинство разработчиков просто пропускают ее в пользу базового программного решения. Хуан Линецки из Godot также рассказал о том, почему он предпочитает не следовать подходу Epic к виртуализированной геометрии (Nanite): Линецки не сообщил, когда в Godot может быть реализован кинематографический рендеринг с прослеживанием пути.