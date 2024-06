Родительская компания студии, Kadokawa Corporation, обнаружила, что их взломали.

Недавно FromSoftware и Bandai Namco похвастались отличными продажами Elden Ring: Shadow of the Erdtree, которое было продано пятью миллионами экземпляров за первые три дня после выхода.

реклама

Родительская компания студии, Kadokawa Corporation, несомненно, довольна продажами. Однако они также обнаружили, что их взломали. Новость поступила от платформы по анализу угроз Falcon Feeds, которая опубликовала в твиттере снимок сообщения, распространенного хакерами:

Наша команда получила доступ к сети Kadokawa почти месяц назад. Из-за особенностей языка нам потребовалось некоторое время, чтобы понять, что сети дочерних компаний Kadokawa связаны друг с другом, и разобраться во всей неразберихе, которую устроил IT-отдел Kadokawa. Мы обнаружили, что архитектура сети Kadokawa была организована неправильно. Это были разные сети, подключенные к одной большой инфраструктуре Kadokawa, которая контролировалась через глобальные точки управления, такие как eSXI и V-sphere. Получив доступ к центру управления, мы зашифровали всю сеть (Dwango, NicoNico, Kadokawa и другие дочерние компании). Вторая часть нашей команды скачала из сетей около TB1,5 данных.

Материнская компания FromSoftware подтвердила факт утечки в кратком пресс-релизе:

Серверы, расположенные в дата-центре KADOKAWA Group, подверглись значительной кибератаке, включая ransomware, направленной на Niconico и связанные с ним сервисы.

В настоящее время KADOKAWA рассматривает решения и обходные пути в масштабе всей компании, чтобы нормализовать работу своих систем и деловую активность. KADOKAWA расследует возможность утечки информации при поддержке внешних профессиональных организаций.

KADOKAWA не хранит в своей системе информацию о кредитных картах клиентов Группы, включая пользователей услуг Niconico, поэтому утечки информации о кредитных картах не произошло. Более точная информация, основанная на результатах расследования, ожидается в июле.

Помимо FromSoftware, Kadokawa владеет ACQUIRE, игровой студией, создавшей Tenchu, Way of the Samurai и Octopath Traveler.