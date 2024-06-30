Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Компания FromSoftware подверглась хакерской атаке
Родительская компания студии, Kadokawa Corporation, обнаружила, что их взломали.

Недавно FromSoftware и Bandai Namco похвастались отличными продажами Elden Ring: Shadow of the Erdtree, которое было продано пятью миллионами экземпляров за первые три дня после выхода.

реклама

Родительская компания студии, Kadokawa Corporation, несомненно, довольна продажами. Однако они также обнаружили, что их взломали. Новость поступила от платформы по анализу угроз Falcon Feeds, которая опубликовала в твиттере снимок сообщения, распространенного хакерами:

Наша команда получила доступ к сети Kadokawa почти месяц назад. Из-за особенностей языка нам потребовалось некоторое время, чтобы понять, что сети дочерних компаний Kadokawa связаны друг с другом, и разобраться во всей неразберихе, которую устроил IT-отдел Kadokawa. Мы обнаружили, что архитектура сети Kadokawa была организована неправильно. Это были разные сети, подключенные к одной большой инфраструктуре Kadokawa, которая контролировалась через глобальные точки управления, такие как eSXI и V-sphere. Получив доступ к центру управления, мы зашифровали всю сеть (Dwango, NicoNico, Kadokawa и другие дочерние компании). Вторая часть нашей команды скачала из сетей около TB1,5 данных.

Материнская компания FromSoftware подтвердила факт утечки в кратком пресс-релизе:

Серверы, расположенные в дата-центре KADOKAWA Group, подверглись значительной кибератаке, включая ransomware, направленной на Niconico и связанные с ним сервисы.

В настоящее время KADOKAWA рассматривает решения и обходные пути в масштабе всей компании, чтобы нормализовать работу своих систем и деловую активность. KADOKAWA расследует возможность утечки информации при поддержке внешних профессиональных организаций.

KADOKAWA не хранит в своей системе информацию о кредитных картах клиентов Группы, включая пользователей услуг Niconico, поэтому утечки информации о кредитных картах не произошло. Более точная информация, основанная на результатах расследования, ожидается в июле.

Помимо FromSoftware, Kadokawa владеет ACQUIRE, игровой студией, создавшей Tenchu, Way of the Samurai и Octopath Traveler.

#kadokawa
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Вместо RQ-4B Global Hawk у берегов Крыма обнаружили британский стратегический самолет RC-135
20
Французский генерал: маленькие дроны скоро потеряют свое преимущество в бою
2
Сравнение на видео показывает незначительное превосходство UE5 над UE4
3
В сети появились первые видеозаписи уничтожения американского комплекса M270 MLRS
2
Компания Илона Маска вероятно будет вызволять застрявших на МКС астронавтов NASA
2
НАСА поручило компании SpaceX заняться ликвидацией Международной космической станции
1
Новая китайская супер-сим-карта оснащается встроенным процессором и увеличенным объёмом памяти
3
Российское машиностроение за три года увеличило производство почти вдвое
3
На российском заводе "Автотор" научились переделывать обычные машины в электрокары
2
Индия и Китай изучают возможности российского ЗРК С-500 "Прометей"
+
Норвежские инженеры создали дрон, способный сжиматься для прохождения узких пространств
+
Пентагон продолжит запускать разведывательные дроны над Чёрным морем вопреки предупреждениям России
9
На российском рынке вышел обновлённый Geely Atlas: цена снижена, а ещё никакого Cool в названии
+
Японские власти осознают, что дальнейшая эскалация санкций против Китая навредит стране
1
В Cyberpunk 2 исправят урбанистические ошибки, которые не пофиксили с самого релиза
7
Windows 10 будет обновляться до 2030 года, но для этого придется оформить платную подписку на 0Patch
4
На форуме Флот-2024 были представлены зенитно-ракетные комплексы Тор-М2КМ для размещения на кораблях
+
Российский военный эксперт рассказал, что ВСУ имитируют контратаки на Харьковском направлении
+
Valve: геймеры массово переходят с клавиатур на геймпады
8
Porsche отзывает все электромобили Taycan из-за возможной несправности тормозов
+

Популярные статьи

Как автовладельцы сами портят аккумуляторы на своих автомобилях, не подозревая об этом
11
Core 2 Quad Q6600 + GeForce RTX 4090 – почему нельзя слишком долго тянуть с апгрейдом
31
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1
262
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
145
12 функций, которые хотелось бы видеть в Windows 12
6
О начавшейся дедолларизации мировой экономики заявила Дайан Сэйр, кандидат в сенаторы от Нью-Йорка
1
Обзор и тестирование кулеров Tesla Shadow SE-224 и 903
4
Беларусь в эпоху санкций - как Лукашенко переиграл соседей в 2024 году
9
Экс-сотрудник ЦРУ рассказал о роли США в организации попытки военного госпереворота в Боливии
8
Когда конкуренты становятся партнерами - Xbox и Amazon в мире облачных игр
3

Сейчас обсуждают

Семён Лосев
05:04
Одна вода...
В Иркутской области построят завод, который планировали еще при СССР
DIP48
04:04
Честно говоря, сомнительно, что именно Ближний Восток. Ближний Восток как то не тянет на 3-ю Мировую. Там срачи постоянно идут, чуть ли не с бронзового века. Так, колониальные разборки. Ведь и ПМ и ВМ...
По словам генерального директора Ubisoft Ива Гиймо, ремейки Assassin's Creed не за горами
dav1982
03:37
да когда уже в центр Киева закинут по серьезному,терпилы блин
По словам генерального директора Ubisoft Ива Гиймо, ремейки Assassin's Creed не за горами
glavhyilo
03:25
на ближнем востоке щас очень не спокойно.Нетаньяху зная,что пиндосам придётся за них,за израиль впрягаться,лезут щас на ливан,а там если вдруг заискрит обстановка,то тогда соседние страны востока уже ...
По словам генерального директора Ubisoft Ива Гиймо, ремейки Assassin's Creed не за горами
glavhyilo
03:23
надо запустить интернет голосование-какую страну вам не жалко и показательно её уничтожить и сразу всё прекратится.
По словам генерального директора Ubisoft Ива Гиймо, ремейки Assassin's Creed не за горами
DIP48
03:22
Третьей Мировой не будет. США зассали связываться даже с Северной Кореей, когда увидели её решимость идти до конца. Хотя, что страшного для США могла сделать Северная Корея ?! Да ничего особого. А вот...
По словам генерального директора Ubisoft Ива Гиймо, ремейки Assassin's Creed не за горами
glavhyilo
03:18
пиндосы войну хотят развязать в евразии,зачем же им подыгрывать.
По словам генерального директора Ubisoft Ива Гиймо, ремейки Assassin's Creed не за горами
DIP48
03:17
Многовекторный Лука слишком долго сидел на двух стульях. За счет этого шантажируя Москву на разные ништяки для себя и своей БелОруси. Весь секрет успехов Белоруссии основано на российских кредитах, от...
Беларусь в эпоху санкций - как Лукашенко переиграл соседей в 2024 году
DIP48
03:09
Нужна, просто назрела жесткая, даже жестокая порка. Именно такое хорошо понимает и уважает Запад, да и не только он, все человечество. А не размазывание манной каши с гуманизмом, как постоянно наши де...
По словам генерального директора Ubisoft Ива Гиймо, ремейки Assassin's Creed не за горами
57ar7up
03:07
Куда больший вопрос, можно ли отнести S.T.A.L.K.E.R. Он тут даже не упомянут
История игр про выживание
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем