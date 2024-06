В играх серии MachineGames всегда было много огнестрельного и кровавого экшена

Разработчик Wolfenstein компания MachineGames известна своим игровым почерком и склонностью к дьявольским злодеям, что, вероятно, и послужило поводом для создания Indiana Jones and the Great Circle, но они также знают, как сделать хороший шутер. В играх серии Wolfenstein всегда было много огнестрельного и кровавого экшена, так что игроков интересовало будет ли игра про Индиану Джонса такой же?

Не обязательно. Во время интервью на Official Xbox Podcast режиссер Indiana Jones and the Great Circle Джерк Густафссон объяснил, что его цель - сделать "правильную приключенческую игру", рассчитанную на "более широкую аудиторию", чем их предыдущие хардкорные шутеры. Поэтому лучшим способом продвижения вперед будет стелс и решение головоломок, а когда вы столкнетесь с плохими парнями, то будете не отстреливать их, а бить.

"Мы привыкли к тяжелому оружию, к шутерам, стреляющим из пушек. Это немного другое. Мы делаем настоящую приключенческую игру, которая также направлена на более широкую аудиторию, что для нас немного ново.".





Полное интервью Official Xbox Podcast заслуживает внимания, поскольку ребята из MachineGames затронули множество тем, включая локации игры (колледж Маршалла, Гималаи, Египет, Таиланд, Ватикан и еще "пару" других мест), а также тот факт, что в игре будет "пара" классических персонажей, которых мы еще не видели.

Они также рассказали о работе, проделанной совместно с Lucasfilm для обеспечения аутентичности игры, о работе Троя Бейкера над ролью Инди и многом другом. Все это вы можете посмотреть выше.