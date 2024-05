Activision официально представила новый проект Call of Duty: Black Ops 6, который станет продолжением франшизы

Activision официально подтвердила, что игра Call of Duty: Black Ops 6 будет новым проектом в мега-блокбастере Call of Duty, выход которого запланирован на 2024 год. В анонсе не указывается подзаголовок для игры, и она просто называется Call of Duty: Black Ops 6. \

На сайте thetruthlies.com появились несколько тизерных видеороликов, намекающих на то, что игра будет иметь темный сюжет. Одна из них показывает группу, наложившую повязки с надписью «Правда лжет» на президентские головы на горе Рашмор, а другая показывает группу, вывешивающую плакаты, на которых изображена гора Рашмор с завязанными глазами.

Хотя полная информация о Call of Duty: Black Ops 6 будет раскрыта только в июне, слухи указывают на то, что игра будет действовать во время первой войны в Персидском заливе или периода начала 90-х. Также было подтверждено, что Microsoft планирует показать директ по игре после большого Xbox Games Showcase 9 июня. Есть слухи о том, что игра будет включена в Game Pass в день ее выпуска, что является большой переменой для серии.

Мнение игроков о предстоящей игре различается. Некоторые выражают интерес, в то время как другие считают, что Call of Duty уже утратила свою привлекательность.