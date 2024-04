Компания Apple объявила о том, что в первую неделю мая она проведет свой "Let Loose", на котором наконец-то анонсирует обновленные модели iPad Air и iPad Pro

Компания Apple проведет свое мероприятие "Let Loose" в первую неделю мая, на котором она анонсирует обновленные модели iPad Air и iPad Pro. Уже давно ожидалось, что Apple представит новые устройства, но она решила сначала представить серию M3 моделей MacBook Pro. Однако новые художественные логотипы Apple на ее сайте подразумевают, что также будет выпущен новый Apple Pencil с новыми элементами управления и утилитами.

Реклама Apple указывает на то, что новый Apple Pencil станет частью обновления OLED iPad Pro, которые также будут представлены на мероприятии. Возможно, из-за проблем с производством новые модели iPad Pro были перенесены на несколько месяцев вперед. Но это самое большое обновление iPad Pro с 2018 года, поэтому фанаты компании ждут его с нетерпением. На сайте Apple появляются различные логотипы, возможно, они подчеркивают возможности нового OLED iPad Pro и обновленного Apple Pencil.



Ранее было сообщено, что новый Apple Pencil будет иметь функции, чувствительные к давлению для расширенного управления. Генеральный директор Apple, Тим Кук, намекнул на новый карандаш в своем твите, где он написал: "Pencil us in for May 7!" с эмодзи в виде карандаша. Это также указывает на то, что новый Apple Pencil будет играть важную роль в использовании OLED-дисплея iPad Pro с емкостными кнопками.



На мероприятии "Let Loose" 7 мая Apple анонсирует новые модели OLED iPad Pro и iPad Air. Возможно, компания представит и другие модели устройств и обновленные аксессуары, такие как Magic Keyboard.