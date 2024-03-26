Microsoft представила API DirectSR (Direct Super Resolution), который стандартизирует технологии улучшения производительности в играх на основе суперразрешения

Microsoft на конференции GDC представила API DirectSR (Direct Super Resolution), который предназначен для стандартизации технологий повышения производительности на основе суперразрешения в играх. Он основан на аппаратно-независимом пути кода по умолчанию, который в свою очередь базируется на AMD FSR 2.2. DirectSR предоставляет разработчикам игр общий набор API для интеграции суперразрешения, что позволяет им не заботиться о реализации отдельных технологий повышения разрешения, таких как DLSS, FSR и XeSS. Вместо этого эти устройства могут зарегистрироваться в API DirectSR и использовать предоставленные входные параметры для улучшения качества повышения разрешения.

Код FSR 2.2 был выложен в открытый доступ на GPUOpen AMD, и Microsoft решила использовать его в качестве базового алгоритма для DirectSR. Однако, если в системе пользователя доступны другие алгоритмы повышения разрешения, например DLSS, они также могут быть активированы пользователем, без необходимости дополнительной работы со стороны разработчика.



В итоге, новый API от Microsoft предоставляет разработчикам игр более простой и единый способ интеграции различных технологий повышения разрешения, таких как DLSS, FSR и XeSS. Применение этого API позволяет разработчикам не только сэкономить время на реализации каждого отдельного устройства, но и улучшить общее качество графики в играх. Вместо разработки собственного алгоритма повышения разрешения, разработчики могут использовать готовый алгоритм FSR 2.2 от AMD, что делает этот процесс более эффективным и удобным. Кроме того, API DirectSR поддерживает возможность использования и других алгоритмов повышения разрешения, что позволяет пользователям выбирать наиболее подходящий алгоритм для их системы. Это позволяет достичь лучшего качества графики и повысить производительность в играх.