Компания Intel выпустила свою последнюю версию драйвера 31.0.101.5379 BETA, которая обеспечивает значительное повышение производительности для графических процессоров Arc серии A и процессоров Core Ultra. Данный драйвер увеличивает производительность на 172% для процессоров Arc и на 117% для процессоров Core Ultra. Он также поддерживает четыре новые игры, включая Diablo IV с трассировкой лучей и Horizon Forbidden West.

Программное подразделение Intel уделяет много времени не только поддержке новых игр в последних драйверах, но и обеспечивает высокую производительность в уже существующих играх. Предыдущие обновления компании уже привели к существенному улучшению производительности, и последний выпуск еще больше увеличил это значение до 172%.

Новый драйвер также предоставляет поддержку четырех новых игр, включая Diablo IV (с использованием трассировки лучей), Dragon's Dogma 2, Horizon Forbidden West и The Legend of the Condor Heroes. Кроме того, в драйвере исправлены несколько ошибок, специфичных для процессоров Arc и Core Ultra. В частности, исправлены сбои при запуске Counter Strike 2 в API Vulkan и проблемы при отключении глобальных настроек отражения в Alan Wake 2.

