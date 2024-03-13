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Эмулятор RPCS3 PS3 теперь запускает GT5 с частотой 60 FPS, улучшена производительность Killzone 3
Последние сборки эмулятора RPCS3 PS3 включают улучшения, позволяющие запускать игры на высокопроизводительных системах и повышать частоту кадров

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Последние сборки эмулятора RPCS3 PS3 включают в себя улучшения, позволяющие запускать игры на высокопроизводительных системах и повышать частоту кадров. Например, Gran Turismo 5 теперь может запускаться с частотой 60 FPS при помощи отдельного патча, а Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, inFamous, Killzone 2, Demon's Souls, God of War 3 и Ratchet and Clank: A Crack in Time также имеют улучшенную производительность и графику. Эмулятор также исправил проблемы с производительностью на графических процессорах NVIDIA в игре Killzone 3. Команда RPCS3 продолжает развивать эмулятор и внедрять новые функции, такие как поддержка мыши и клавиатуры для игры в Killzone.

В свежем видео разработки команда RPCS3 демонстрирует некоторые из наиболее заметных улучшений, которые были внесены за последние два года. Они также упоминают, что не все изменения удалось показать в видео, так как обновления эмулятора происходят постоянно. Однако команда уверена, что игроки могут оценить развитие RPCS3 и продолжать играть в игры с помощью эмулятора.
Последнюю версию эмулятора RPCS3 с открытым исходным кодом можно загрузить с официального сайта. Для того чтобы играть в игры через эмулятор, необходимо иметь копию оригинальных версий PlayStation 3. Несмотря на то, что некоторые игры все еще могут иметь проблемы с графикой и производительностью, команда работает над их устранением и регулярно выпускает обновления.

Если вы хотите играть в игры Gran Turismo, следует обратить внимание, что рендеринг в более высоком разрешении все еще требует высокой производительности. Рекомендуется проверить производительность вашей системы при рендеринге выше 1080p.  Команда RPCS3 также предлагает проверить вики-страницы игр, чтобы получить дополнительную информацию и рекомендации для оптимального игрового опыта.

Команда RPCS3 постоянно работает над исправлением ошибок и добавлением новых функций, чтобы улучшить совместимость и производительность игр. Все это делает RPCS3 одним из лучших эмуляторов PlayStation 3, позволяющим игрокам наслаждаться любимыми играми на компьютере.

#rpcs3
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В эмуляторе PS3 для ПК RPCS3 появилась поддержка онлайна
Разработчики эмулятора RPCS3 рассказали о множестве улучшений в новых сборках
Разработчики RPCS3 показали, насколько улучшилась производительность эмулятора для игр PS3
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