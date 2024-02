Драйверы включают исправления некоторых проблем, но также могут вызывать новые проблемы с графическими процессорами Arc серии A

Компания Intel выпустила новые графические драйверы Arc GPU 101.5333 WHQL, которые содержат оптимизацию для игр "Last Epoch" и "Sea of Thieves". Драйверы также предлагают обновления производительности для Xe-LPG Arc iGPU на процессорах Intel Core Ultra "Meteor Lake" с увеличением от 6% до 155% в DirectX 11.

Драйверы включают исправления некоторых проблем, но также могут вызывать новые проблемы с графическими процессорами Arc серии A, старыми Iris Xe-LP iGPU и приложением Arc Control.

В списке игр с поддержкой DirectX 11, которые получат повышение производительности для iGPU "Meteor Lake" при разрешении 1080p настройки Medium, включены такие игры, как "Assassin's Creed Syndicate", "Call of Duty: Infinite Warfare", "Just Cause 4" и другие. Драйверы можно скачать с официального сайта Intel.