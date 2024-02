В ней также присутствует 28 миссий в двух кампаниях, где игроки смогут посетить ключевые исторические места Азерота

Игра Warcraft II: Tides of Darkness и ее расширение Beyond the Dark Portal стали доступны в магазине Battle.net Store. В игре игроку предстоит выбрать сторону – Альянс или Орду – и сражаться за Азерот. Игра предлагает большую тактическую глубину, а также добавляет новые возможности в виде летающих и морских юнитов.

В ней также присутствует 28 миссий в двух кампаниях, где игроки смогут посетить ключевые исторические места Азерота. Расширение Beyond the Dark Portal предлагает новые приключения в Аутленде, а также позволяет сразиться с противниками в многопользовательском режиме.

реклама

Игра также дает возможность игрокам проявить свое творчество с помощью редактора карт Warcraft II. Вторая война в Warcraft достигает своего кульминационного момента, и игрокам придется проявить мастерство и тактические навыки, чтобы одержать победу.