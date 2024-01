Bethesda Game Studios и команда MachineGames представили новую игру Indiana Jones and the Great Circle в сотрудничестве с Lucasfilm Games

Bethesda Game Studios и команда MachineGames представили новую игру Indiana Jones and the Great Circle в сотрудничестве с Lucasfilm Games. Игра, которая является однопользовательским приключением от первого лица, позволит игрокам отправиться в увлекательное путешествие по всему миру, чтобы найти улики и раскрыть древнюю тайну. От священных залов Ватикана до пышных и затопленных храмов Сукотаи и холодных вершин Гималаев, каждое место пропитано загадками и приключениями.

Команда MachineGames, известная своими работами над играми Wolfenstein: The New Order и Wolfenstein: The New Colossus, идеально подходит для создания современной игры о Индиане Джонсе. Их подход к созданию уникальных и правдоподобных историй и персонажей, а также способность создавать незабываемые декорации, делают их идеальным выбором для данного проекта.

Игра поставит игроков на место легендарного героя и позволит им по-настоящему ощутить исследование и приключение через отображение событий от первого лица. Игроки смогут использовать свой ум и знания рядом с оружием, для того чтобы справиться с загадками и врагами по пути к артефактам.

Команда MachineGames также выражает свою любовь к Индиане Джонсу и желание поделиться этим приключением с остальными. Многие из них выросли с этим персонажем и хотят передать свою любовь и воспоминания своим детям. Indiana Jones and the Great Circle - это не просто игра, это наследие, которым они гордятся и которым они хотят поделиться с другими игроками. Их цель - создать нечто интересное и подлинное.

Indiana Jones and the Great Circle выйдет в конце этого года на Xbox Series X|S и PC, а также будет доступна в Game Pass с первого дня. Ожидается, что эта игра привлечет множество поклонников Индианы Джонса и позволит им окунуться в захватывающее и аутентичное приключение этого легендарного археолога.