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Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми

После завершения украинского конфликта правообладатели обязательно вернуться, а значит самое время задуматься о выборе источника получения информации
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Сегодня заметная часть прибыли крупных американских технологических компаний зависит от лицензионных выплат. Для того чтобы деньги поступали исправно, в законодательство были внесены важные изменения, ну а со временем такой правовой порядок стал основополагающим в большинстве стран. Проще говоря, если вы покупаете диск с игрой в российском магазине, то часть средств обязательно получит правообладатель. Точно такая же история происходит и с музыкой, а также любыми другими цифровыми источниками информации, включая программное обеспечение, музыку и т.п. Ещё быстрее деньги доходя до владельца, если вы приобретаете цифровую версию, а уже достаточно давно стоимость цифровой и дисковой версии игр и ПО не отличается. 

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Довольно долго жители России отказывались принимать лицензионные правила, навязанные из-за рубежа. Проблема достаточно сложная, поскольку законодательство во многом противоречит конституции. Например, все люди имеют право на свободный доступ к интернету и другим благам, но ничего бесплатно получить не удаётся. Получается, что право есть, но воспользоваться им можно только за деньги. Не менее странно выглядит логика относительно права пользования информацией. В реальном мире мы можем передать книгу любому другому человеку. Можем сфотографировать и отослать ему нужные страницы или же отсканировать их самостоятельно. Но с защищённой правами цифровой собственностью так поступать нельзя. Копирование считается незаконным, а передача третьим лицам может привести к блокировке аккаунта и конфискации ранее купленных цифровых товаров. 

Все законы кажутся притянутыми за уши и выгодны только правообладателям, но в данном случае следует признать, что анархия привела бы тому, что выпускать цифровой контент стало бы не кому. Строгие законы позволяют обеспечить достойные выплаты, а всё это идёт на пользу рядовым пользователям. Многие жители России так и не разучились скачивать фильмы с торрентов, тогда как другие перешли на оплату услуг онлайн-платформ, предлагающих исключительно лицензионный контент. Точно такая же ситуация наблюдалась в сфере видеоигр, где пиратство постепенно отступало. Так было до 2022 года, но в какой-то момент в США решили использовать технологи в качестве оружия. Очевидно, что фокус не удался, но последствия ощутили десятки и даже сотни компаний по всему миру. Вдаваться в подробности нет никакого смысла, ведь нас интересует другая тема. Напомним, до начала СВО в России существовали компании, которые обладали правом на лицензионные выплаты за тот или иной контент. Это были различные иностранные компании, а также их представители, имеющий широкие полномочия. И вот здесь и кроется главная проблема, ведь в какой-то момент многие из этих компаний самоустранились.

Происходящее только кажется незначительным, ведь на самом деле отсутствие правообладателя открывает неожиданные возможности. Ясно, что владельцы прав на контент российского производства никуда не делись, но американские игровые студии, разработчики программного обеспечения и создатели фильмов ушли из российского юридического поля. Скачивать пиратский контент нехорошо, вот только в России платить за право наслаждаться новой игрой или фильмом просто некому. Многие геймеры при помощи обходных путей пополняют кошельки на своих аккаунтах, получая право купить видеоигру в иностранном цифровом магазине. Некоторые используют средства маскировки местоположения, но в целом такие действия вызывают улыбку. Владельцам игровых приставок можно только посочувствовать, ведь выбора у этих ребят нет. Мы не призываем вас бежать на торренты, ведь суть материала не в этом. Правовые основы изначально не предполагали справедливого распространения информации, ну а покинувшие юридическое поле РФ самостоятельно отказались от всех причитающихся им выплат. Эксперты советуют не привыкать, ведь совсем скоро всё может круто измениться. 

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Прежде всего следует учитывать растущую долю российского контента. В стране появляются аналоги американскому ПО, а в последние годы всё больше компаний отказываются от закупки иностранных лицензий. Часто покупка и вовсе бесполезна, поскольку американцы отказывают в обслуживании, открыто нарушая взятые на себя обязательства. Но дело не только в отечественных правообладателях, ведь рано или поздно санкции с России снимут, а значит создатели фильмов, программ и видеоигр вернуться. Некоторые смогут сделать это относительно безболезненно, поскольку ушли мягко, полностью закрыв все обязательства перед российскими партнёрами. Но есть и те, которые предпочли громко хлопнуть дверью. Этим ребятам придётся выплатить штрафы, а после действовать в строго ограниченном юридическом поле. Кстати, поле это за последние годы сильно изменилось, а беглецов не ждут с распростёртыми объятиями. Ожидается ужесточение в сфере законодательства, а в первую очередь это коснётся крупных корпораций, отказывающих признавать главенство законов той или иной страны и действующих исключительно в интересах США. 

Возвращение правообладателей неизбежно, но даже сегодня нужно помнить, что переходить черту и становиться пиратом – это не самый лучший выбор. Сегодня жители России не обязаны покупать лицензионную операционную систему, но со временем даже за это придётся платить. Приведём простой пример, указывающий на главенство закона в данном секторе. Один из сотрудников Минобороны решил установить на служебном ноутбуке пиратскую копию Windows. В ход пошла некогда популярная сборка ZverDVD, но подобные действия не прошли незамеченными. Сотрудник Минобороны был арестован и приговорён к лишению свободы сроком на 1.5 года. В качестве причины значится статья 273 УК РФ, в рамках которой пользователь обвинялся в создании и использовании вредоносного ПО. Подсудимый признал вину, что позволило избежать более сурового наказания. Кто-то скажет, что использование чистого образа Windows позволило бы избежать ответственности, но на самом деле причина в другом. В институте Минобороны не должно быть пиратского ПО, а лучше и вовсе перейти на отечественные аналоги. Дома пользование Windows с торрента не запрещено, но это не значит, что создатели пиратских сборок защищены от закона. Правила игры постоянно меняются, а мирные переговоры между США и Россией могут начаться совсем скоро. Решать судьбу конфликта будет новая администрация в Белом доме, ну а чем быстрее стороны договориться, тем ближе возврат правообладателей. Мы советуем вам не сильно привыкать к торрентам, ведь очередной виток преследования их со стороны властей может начаться быстрее, чем кажется. Ну а поскольку найти владельцев не так просто, то могут пострадать рядовые пользователи, скачивающие ZverDVD и полностью уверенные в своей безнаказанности. 

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видеоигры программное обеспечение лицензионный контент
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Вот Илон вроде как не глупый человек, а не понимает что США изначально не собирались ничего никому возвращать.
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Backardi
14:34
Да всем понятно что ты к нищебродству привыкший
Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
Gensek_Vova
14:32
Дырку ты получишь от Bublik,a, а не Шарапова!
Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
OgoGoLog
14:31
"Мы советуем вам не сильно привыкать к торрентам" Кто "мы" то? Ты один здесь такой "профессиАнальный"
Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
motya
14:30
Автор ерунду не пиши! Раньше я вливал бабки в сервисы с кинофильмами и игры и что? Стим сказал вам не чего не принадлежит, как и другие, в блок кинули РФ. Сервисы кино заблокировали и не оказали услуг...
Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
Terex VS
14:30
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