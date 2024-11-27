Включение модификации приводит к сильному падению фрамрейта

Довольно часто обещания разработчиков не соответствуют тому, что в конечном итоге получают пользователи. Эта простая истина актуальна для большей части продуктов и услуг общего потребления, но в данном случае нас интересуют видеоигры. Пожалуй, одним из самых ярких разочарований последних лет стал выход Cyberpunk 2077. Представители CD Projekt обещали настоящий шедевр, который не только принесёт революционную графику, но и будет включать нелинейный сюжет. Кроме того, в игре должен был появиться умный алгоритм, повышающий интеллектуальные способности противников. Результат вы знаете, ведь почти два года в игре наблюдались баги с графикой, а пройти сюжет удавалось не всем. Никакой линейности не было, ведь все ключевые решения принимались в самом конце сюжетной линии. Побочные квесты и ранее сделанный выбор почти не влияли на результат, ну а интеллект у противников по непонятной причине отсутствовал. Полиция то и дело норовила появиться у вас за спиной, тогда как обычные горожане, передвигающиеся на своих авто, вели себя крайне странно.

Даже спустя года после релиза большая часть недочётов исправлена не была, ну а в итоге геймеры смирились, поскольку выбора всё равно не было. Амбициозные проекты выходят не часто, но S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl можно относить к числу игр, ожидания от которой были завышенными. На выходе мы получили баги, отсутствие озвучки на русском языке и откровенно простой и примитивный сюжет. Исправить некоторые проблемы удастся со временем, но особенно расстраивает неспособность разработчиков наладить нормальную работу системы, получившей название A-Life. Напомним, задолго до релиза, представители GSC Game World уверяли, что за счёт использования умного алгоритма удалось добиться потрясающих результатов. Идея заключалась в том, чтобы люди и монстры в Зоне продолжали вести активный образ жизни даже тогда, когда главный герой находился бы в другом месте. Представители фракций сражались бы друг с другом за территорию, ну а различные монстры воспринимали бы всех людей в качестве врагов.

На выходе всё получилось не так, ведь монстры нападают только на игрока, тогда как другие люди им кажутся несъедобными. Противники то и дело появляются за спиной, ну а сама система A-Life не выглядит рабочей. Что же, на Nexus Mods появилась пользовательская модификация, способная исправить часть ошибок. Roadside Panic не будет работать идеально, но это точно лучше, чем предлагают разработчики. Сражения за территорию теперь будут происходить намного чаще, ну а противники станут слегка умнее. Также количество врагов, волшебным образом появляющихся за спиной главного героя, станет меньше, а это только часть изменений, которые станут доступны. Автор модификации отмечает, что изменил параметры некоторых настроек, но в будущем планирует более глубокую настройку системы A-Life. При этом он признаёт, что модификация понравится не всем. Скорее всего, разработчики сознательно отключили часть переменных, ну а причина кроется в повышенных требованиях к железу.

Для полноценного погружения в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl с использованием большей части возможностей умной системы координат, придётся купить мощный процессор и высокопроизводительную видеокарту. Следует учитывать, что и сами разработчики анонсировали изменения в A-Life. Первый патч с исправлениями выйдет на этой неделе, но он не включает улучшений системы координат. Это значит, что указанная выше модификация пока остаётся единственным инструментом для владеющих прокачанными компьютерами энтузиастов. Установившие модификацию геймеры подтверждают, что умный алгоритм даёт определённый эффект, но многие предлагают дождаться полноценного исправления от разработчиков. Энтузиасты проделывают большую работу, но они действуют без знания точных значений тысяч переменных. Таким образом при улучшении одних параметров могут пострадать другие настройки, ну а пока Roadside Panic нельзя назвать полноценным решением указанных проблем. Добавим, что на Nexus Mods доступны и другие интересные модификации. Некоторые геймеры пытаются улучшить графику, тогда как другие работают над исправлением багов. Игра привлекла много внимания, ну а разработчики уверяют, что приложат все усилия для устранения наиболее явных и неприятных ошибок.



