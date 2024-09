ЯндексМаркет намерен продавать флагман за 215 тысяч рублей

Сегодня ночью состоялась большая презентация It’s Glowtime. Apple показала несколько ключевых продуктов, сосредоточив основное внимание на смартфонах следующего поколения.

Наибольший интерес вызывает появление умных алгоритмов на базе Apple Intelligence. Идея кажется интересной, хотя нечто подобное мы уже видели. В теории вы сможете навести камеру на любой объект, получив исчерпывающую информацию на экране мобильного телефона. На современных смартфонах такая функция реализована крайне посредственно, а за ответы отвечает умный помощник. К сожалению, алгоритм справляется со своими задачами плохо, а значит от успеха Apple Intelligence будет зависеть будущее данной технологии на мобильных устройствах. Яблочная компания станет первой, кто начнёт использовать нейросеть для обработки информации и подбора ответов, тогда как Google пока руководствуется встроенными алгоритмами.

Возможности Apple Intelligence кажутся впечатляющими даже на фоне того, что умеют популярные нейросети. Главная фишка заключается в том, что всё это окажется доступно на экране смартфона и будет доступно по нажатию одной кнопки.

Даже если реализация умных функций окажется не идеальна, фанаты яблочной продукции этого не признают, но в данный момент нас интересует, сколько же придётся платить за iPhone 16 в российской рознице.

Напомним, версия iPhone 16 в США оценена в 799 долларов, тогда как базовая iPhone 16 Plus с накопителем ёмкостью 128 Гб будет стоить 899 долларов. По данным пресс-службы «Яндекс Маркета», предзаказ стартует уже сегодня. Что любопытно, первыми в российскую розницу приедут iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, тогда как iPhone 16 и iPhone 16 Plus будут доступны для заказа немного позднее. Судя по всему, всё дело в марже, поскольку на дорогом аппарате можно заработать больше денег. Доставлять смартфоны нового поколения начнут после 30 сентября, а цены известны уже сегодня. Если курс национальной валюты не изменится, то за базовую версию iPhone 16 придётся выложить 90 тысяч рублей. iPhone 16 Plus будет предлагаться за 100 тысяч и дороже, что немногим больше рекомендованной стоимости в США. На этот раз раскошелиться придётся фанатам флагманов, ведь за iPhone 16 Pro с накопителем на 256 Гб будут просить 205 тысяч рублей. Что примечательно, в США смартфон оценён в 1199 долларов, а значит переплата в российской рознице окажется рекордной. iPhone 16 Pro Max предлагается за 215 тысяч в версии на 256 Гб. Сложно даже представить, в какую сумму оценят самую прокачанную модификацию iPhone 16 Pro Max с накопителем ёмкостью 1 Тб.

Скорее всего, яблочные смартфоны нового поколения приедут в Россию раньше 30 сентября. Поставками занимаются как крупные ритейлеры, так и частные предприниматели. Поскольку официально продукция Apple в России не продаётся, то для спекулянтов открывается широкое поле для деятельности. Многие жители страны готовы платить любые деньги за право получить iPhone 16 в первых рядах, а для некоторых сумма не имеет никакого значения. Смартфоны Apple давно стали признаком принадлежности к определённому классу, а особенно это заметно среди молодёжи. Отпрыски состоятельных родителей ведут охоту за новинками, ну а в прошлом году поставки побили все рекорды. По данным аналитиков, на фоне скорого релиза iPhone 16 повысился спрос на мобильные телефоны прошлых поколений. Продажи iPhone 15 подскочили на 66%, а главная причина заключается в том, что от Apple не ждут ничего революционного. Дизайн не меняется уже много лет, ну а в этом году в модели iPhone 16 впервые появится 8 Гб оперативной памяти. Для владельцев смартфонов на базе операционной системы Android всё это кажется дикостью, но это далеко не всё. Так, мощность зарядки на iPhone 16 и iPhone 16 Plus останется равна 20 Вт. Такое на Android предлагали 4 года назад, тогда как сегодня для флагманов нормальным считается наличие зарядки мощностью 120 Вт и выше.

Словом, когда вы решите потратить 200 тысяч на новенький iPhone 16 Pro, обязательно учитывайте, что перед вами не самый лучший смартфон на планете. По многим показателям он сильно устарел ещё до своего релиза, тогда как по некоторым направлениям предлагает свежие идеи. Как уже было сказано выше, насколько всё это окажется востребовано, ещё только предстоит выяснить. Идея получить ответы на все вопросы по нажатию одной кнопки, кажется невероятно удачной. Увы, но Google уже рекламировала такую функцию много лет назад, но с тех пор умные технологии до встроенных алгоритмов так и не добрались.