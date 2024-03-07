Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
12 старых смартфонов Huawei 2018-2019-х годов получат новую версию операционной системы HarmonyOS 4
Сроки выхода обновления инсайдеры не называют

реклама

Первая версия HarmonyOS вышла 4 года назад и должна была стать настоящей революцией в мире операционных систем. Как оказалось, революцию Huawei совершать не планировала, поскольку нова ОС была основана на Android Open Source Project и полностью поддерживала приложения на базовом Android. Визуально операционная система сильно отличалась от продукта Google, но так и не стала значительным шагом вперёд. Эксперты поясняют, что благодаря уходу от мобильной версии Android китайская компания получила полную независимость от американцев и решила вопрос с санкциями и любыми другими запретами. С тех пор HarmonyOS становилась всё более зрелой, а в 2023 году была анонсирована четвёртая версия этой операционной системы. Особый упор делался на интеллектуальном помощнике, который способен поддерживать беседу и создан на основе фирменных разработок Huawei. Также сообщается об оптимизации аккумулятора, который станет работать до 20% дольше. Появится 1800 новых смайликов, которые порадуют фанатов подобного творчества. Заявлена оптимизация работы оперативной памяти, и функция выделения текста на любом изображении с последующим переносом в документ.  

реклама

Были и другие нововведения, но в целом перед нами очередная версия ОС с небольшими улучшениями интерфейса и другими подобными мелочами. Распространение HarmonyOS 4 уже давно стартовало на китайском рынке и недавно было запущено на глобальных устройствах по всему миру. Новая ОС доступна на смартфонах последних серий, но сегодня появилась неожиданная информация о дальнейших планах Huawei. Оказывается, китайцы ещё не забыли легендарные флагманы 2018 и 2019 годов. По данным инсайдеров, 12 популярных мобильных телефонов прошлых поколений смогут обновиться до последней версии HarmonyOS 4. В списке значатся следующие аппараты:

  1. Huawei Mate 20
  2. Honor 20
  3. Huawei PЗ0 Pro
  4. Honor V20
  5. Huawei Mate 20 X
  6. Huawei P30
  7. Huawei Mate 20 Pro
  8. Huawei Mate 20 X 5G
  9. Huawei Mate 20 RS
  10. Honor Magic2
  11. Honor 20 Pro
  12. Huawei nova 5 Pro

Напомним, Huawei P30 появился в продаже в начале 2019 года, тогда как серия Huawei Mate 20 стала доступна в магазинах ещё в 2018. Бренд Honor и вовсе был продан с целью вывода его из-под американских санкций, ну а сегодня все эти старички получат самую новую версию операционной системы. Как уже указывалось выше, HarmonyOS 4 основана на одной из последних версий Android Open Source Project и имеет полную совместимость с приложениями под Android. В собственном магазине Huawei есть масса уникального ПО, но в целом в настоящее время нет никаких ограничений на установку любого актуального контента. Благодаря этому спрос на телефоны китайской компании наблюдается даже сегодня, а особенно они популярны на китайском рынке. Нет никаких сомнений, что флагманы Huawei без проблем справятся с новой операционной системой, поскольку на момент выхода они обладали внушительной для своего времени производительностью и включали передовой процессор kirin 980. Если подсчитать, то можно прийти к выводу, что серии Mate 20 и PЗ0 смогут похвастать жизненным циклом длительностью 5 лет. Ничего подобного другие производители не предлагают, ограничивая поддержку тремя годами для флагманов. 

Инсайдеры также сообщают, что уже какое-то время специалисты Huawei работают над новой операционной системой под названием HarmonyOS Next. Предполагается, что она будет основана на собственных разработках и полностью откажется от Android Open Source Project. Таким образом приложения под Android могут потерять совместимость, что кажется довольно спорным решением. Такой шаг был давно ожидаем и позволит Huawei заявить о себе как о полностью самостоятельном разработчике операционных систем. Инсайдеры не исключают, что HarmonyOS Next получит специальный плагин, позволяющий запускать приложения для Android. Это упростит миграцию для миллионов пользователей, а ранее писалось, что китайцы хотят установить эту операционную систему даже на старые смартфоны. Не исключено, что мы видим небольшую репетицию. Если серии Mate 20 и PЗ0 приживутся на HarmonyOS 4, то шансы перевода их на HarmonyOS Next кажутся вполне реальными. Добавим, что кроме указанных выше смартфонов новую операционную систему получат умные часы. Перечислять их мы не будем, поскольку вся эта информация доступна на изображении выше. Добавим, что пока неясно, когда обновления начнёт распространяться. Инсайдеры предлагают почаще заглядывать в список обновлений, ну а подробности о работе старый телефонов на HarmonyOS 4 мы узнаем немного позднее. 

#смартфоны #huawei #harmonyos 4 #harmony os 4
+
Написать комментарий (0)
Появился русскоязычный обзор ещё не выпущенного смартфона Samsung Galaxy A55
Huawei анонсировала запуск своего нового продукта для хранения данных под названием OceanStor Arctic
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Завод "АГРОМАШ" готовит к выпуску преемника легендарного ДТ-75
4
Экипаж российского Т-72Б3 с одного выстрела уничтожил американский Abrams на Авдеевском направлении
+
MWM: На фоне уничтожения уже третьего танка Abrams акции концерна General Dynamics упали в цене
4
В центре Петербурга построят новый тоннель
1
Биткоин-кит продал добытые 14 лет назад 1000 BTC по самой высокой цене в $69 000
5
Arctic представила серию из пяти воздушных кулеров Freezer 36 с комплектной рамкой для Intel
+
Ростех восстановит аэродром "Ржев"
+
Олимпийский чемпион Роман Костомаров стал амбассадором благотворительной программы "ДоброFON"
+
В Сети появилась фотография "неуставной" защиты БМП-1АМ "Басурманин" с противодронными экранами
+
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 получит поддержку Bluetooth 5.3
1
США представляют гиперзвуковую ракету AGM-183 ARRW
7
Российские войска сумели достичь успеха на двух участках Донецкой Народной Республики
+
В Воронеже за рекордные три месяца создали фюзеляж для Ил-96-300
1
Samsung завершает программную поддержку смартфонов серий Galaxy S10 и Note 10
2
OnePlus Nord 4 скоро появится в продаже
+
Из-за краш-тестов автопроизводители могут перестать использовать крупные сенсорные экраны
1
Китайские исследователи стремятся воспроизвести возможности преобразования текста в видео от Open AI
+
Ростех запускает новаторский комплекс "Гроза.04.К" для нейтрализации FPV-дронов
+
На подходе новые смартфоны от Realme, которые будут использовать системы Qualcomm и быструю зарядку
+
ADATA представила технологию термопокрытия для памяти DDR5
6

Популярные статьи

Шесть или восемь ядер — какой процессор выбрать для игрового ПК весной 2024 года
91
Marvel's Guardians of the Galaxy: игра для консольных фанатов Marvel (субъективный обзор)
3
Игровое подразделение Xbox трещит по швам
22
Почему файловая система BTRFS для Linux является посредственностью в обычном использовании
17
5 самых быстрых видеокарт 2024 года, которые будут тянуть самые требовательные игры в разрешении 4К
39
На что способна Radeon RX 6500 XT в 2024 году, и почему вам нужна видеокарта с 8 Гб памяти
14
ТОП-6 технологических компаний, продукцию которых я не куплю в ближайшие годы
14
Танго втроём с AMD Dual Graphics, или последние конвульсии ATi CrossFireX
17
В США заговорили о новом финансовом кризисе
14
Обзор игры Call of Duty Ghosts - Призраки вступают в игру
+

Сейчас обсуждают

Михаил Иванович
16:19
Так это Россия теперь рекордсмен по количеству санкций в Мире, даже Северная Корея отстает. И насчёт Сороса, этих дефектных путин на посты ставит, он тоже на Сороса работает?
Нидерланды хотят, чтобы другие страны Евросоюза больше участвовали в санкциях против Китая
Михаил Иванович
16:16
Нравится не нравится - НАТО расширяется
Белый дом: Швеция уже сегодня официально станет членом НАТО
Михаил Иванович
16:13
"На самом деле, сколько будет надо, столько и будет вести." И пофиг на потери, главное "че там у хохлов"
В Литве считают, что Россия может продолжать вести боевые действия на Украине ещё как минимум два года
Михаил Иванович
16:05
Главное, чтобы 4090 потянула
Выпущена стабильная версия браузера Supermium на базе Chrome, которая тянет Windows ХР и Windows 7
Михаил Иванович
16:04
Дворцы себе строили и яхты покупали
Дроны "Упырь" и ПТРК "Корнет" уничтожают Абрамсы один за другим
Александр Пономарев
16:00
и потому ПТУР-ы на Украине технику жгут тысячами? так как не эффективны? лол
Дроны "Упырь" и ПТРК "Корнет" уничтожают Абрамсы один за другим
Aleks Al exa ndr ov
15:59
Одни домыслы. Обещали прилавки завалить новыми процессорами в 2024 году уже март заканчивается полки пустые. 3600 стал 4-х ядерным уже. Таблицу прилагаю процессоров на 2024 год
Бюджетные модели Ryzen 8000G будут замедлять работу PCIe устройств, включая M2 SSD и Видеокарты
FelsheR-BANZzZzZz
15:54
вспомни феникса, какая чистая винда - чисто Excel! Местные правда и им пользоваться не умеют... Просто у блогера задача напомнить и впарить хоть что, а местные 6ти ядерники "аптаматически" не нарадуют...
Шесть или восемь ядер — какой процессор выбрать для игрового ПК весной 2024 года
FelsheR-BANZzZzZz
15:44
Видишь, я еще дальше смотрю. Как с тем-же 775. Если держит квад и есть ддр3 - это одна цена, На том-же 915-945 с ддр1 другая). Так-же и с 550, все что ниже, вроде бы хорошо - но для шустрости работы ...
Шесть или восемь ядер — какой процессор выбрать для игрового ПК весной 2024 года
Александр Пономарев
15:40
ха... я на раздаче взял GTA 5... и не разу ее не ставил %) видел игру только на ютубе
5 самых быстрых видеокарт 2024 года, которые будут тянуть самые требовательные игры в разрешении 4К
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем