Сроки выхода обновления инсайдеры не называют

Первая версия HarmonyOS вышла 4 года назад и должна была стать настоящей революцией в мире операционных систем. Как оказалось, революцию Huawei совершать не планировала, поскольку нова ОС была основана на Android Open Source Project и полностью поддерживала приложения на базовом Android. Визуально операционная система сильно отличалась от продукта Google, но так и не стала значительным шагом вперёд. Эксперты поясняют, что благодаря уходу от мобильной версии Android китайская компания получила полную независимость от американцев и решила вопрос с санкциями и любыми другими запретами. С тех пор HarmonyOS становилась всё более зрелой, а в 2023 году была анонсирована четвёртая версия этой операционной системы. Особый упор делался на интеллектуальном помощнике, который способен поддерживать беседу и создан на основе фирменных разработок Huawei. Также сообщается об оптимизации аккумулятора, который станет работать до 20% дольше. Появится 1800 новых смайликов, которые порадуют фанатов подобного творчества. Заявлена оптимизация работы оперативной памяти, и функция выделения текста на любом изображении с последующим переносом в документ.

реклама

Были и другие нововведения, но в целом перед нами очередная версия ОС с небольшими улучшениями интерфейса и другими подобными мелочами. Распространение HarmonyOS 4 уже давно стартовало на китайском рынке и недавно было запущено на глобальных устройствах по всему миру. Новая ОС доступна на смартфонах последних серий, но сегодня появилась неожиданная информация о дальнейших планах Huawei. Оказывается, китайцы ещё не забыли легендарные флагманы 2018 и 2019 годов. По данным инсайдеров, 12 популярных мобильных телефонов прошлых поколений смогут обновиться до последней версии HarmonyOS 4. В списке значатся следующие аппараты:

Huawei Mate 20 Honor 20 Huawei PЗ0 Pro Honor V20 Huawei Mate 20 X Huawei P30 Huawei Mate 20 Pro Huawei Mate 20 X 5G Huawei Mate 20 RS Honor Magic2 Honor 20 Pro Huawei nova 5 Pro

Напомним, Huawei P30 появился в продаже в начале 2019 года, тогда как серия Huawei Mate 20 стала доступна в магазинах ещё в 2018. Бренд Honor и вовсе был продан с целью вывода его из-под американских санкций, ну а сегодня все эти старички получат самую новую версию операционной системы. Как уже указывалось выше, HarmonyOS 4 основана на одной из последних версий Android Open Source Project и имеет полную совместимость с приложениями под Android. В собственном магазине Huawei есть масса уникального ПО, но в целом в настоящее время нет никаких ограничений на установку любого актуального контента. Благодаря этому спрос на телефоны китайской компании наблюдается даже сегодня, а особенно они популярны на китайском рынке. Нет никаких сомнений, что флагманы Huawei без проблем справятся с новой операционной системой, поскольку на момент выхода они обладали внушительной для своего времени производительностью и включали передовой процессор kirin 980. Если подсчитать, то можно прийти к выводу, что серии Mate 20 и PЗ0 смогут похвастать жизненным циклом длительностью 5 лет. Ничего подобного другие производители не предлагают, ограничивая поддержку тремя годами для флагманов.

Инсайдеры также сообщают, что уже какое-то время специалисты Huawei работают над новой операционной системой под названием HarmonyOS Next. Предполагается, что она будет основана на собственных разработках и полностью откажется от Android Open Source Project. Таким образом приложения под Android могут потерять совместимость, что кажется довольно спорным решением. Такой шаг был давно ожидаем и позволит Huawei заявить о себе как о полностью самостоятельном разработчике операционных систем. Инсайдеры не исключают, что HarmonyOS Next получит специальный плагин, позволяющий запускать приложения для Android. Это упростит миграцию для миллионов пользователей, а ранее писалось, что китайцы хотят установить эту операционную систему даже на старые смартфоны. Не исключено, что мы видим небольшую репетицию. Если серии Mate 20 и PЗ0 приживутся на HarmonyOS 4, то шансы перевода их на HarmonyOS Next кажутся вполне реальными. Добавим, что кроме указанных выше смартфонов новую операционную систему получат умные часы. Перечислять их мы не будем, поскольку вся эта информация доступна на изображении выше. Добавим, что пока неясно, когда обновления начнёт распространяться. Инсайдеры предлагают почаще заглядывать в список обновлений, ну а подробности о работе старый телефонов на HarmonyOS 4 мы узнаем немного позднее.