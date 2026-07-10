Тестовая сборка была снабжена 32 ГБ ОЗУ.

Видеокарты прошлых поколений до сих пор пользуются популярностью среди геймеров, так как цены на современные модели за последние несколько месяцев заметно увеличились, поэтому энтузиаст YouTube-канала RandomGaminginHD решил протестировать один из таких видеоадаптеров в ряде современных игр.

Источник фото: Amazon

Тестовая сборка, оснащённая процессором Intel Core i7-13700F, видеокартой GeForce GTX 1660 и 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, в разрешении 1080p обеспечила следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

Counter-Strike 2 (высокие настройки, MSAA выкл.) – 276 fps/216 fps

Fortnite (средние настройки, TAA) – 134 fps/102 fps

Grand Theft Auto V Enhanced (очень высокие настройки, TAA) – 88 fps/68 fps

Cyberpunk 2077 (низкие настройки, средняя плотность толпы) – 76 fps/61 fps

Forza Horizon 6 (средние настройки, TAA) – 74 fps/61 fps

ARC Raiders (средние настройки, TSR) – 68 fps/59 fps

Battlefield 6 (низкие настройки, TAA) – 73 fps/56 fps

Kingdom Come: Deliverance II (низкие настройки, SMAA 2TX) – 72 fps/57 fps

Red Dead Redemption 2 (средние настройки, качество текстур Ultra) – 73 fps/61 fps

Resident Evil Requiem (самые низкие настройки, TAA) – 66 fps/55 fps

007 First Light (самые низкие настройки, FSR Balanced) – 60 fps/45 fps

Crimson Desert (низкие настройки, FSR 3.1 Quality) – 50 fps/38 fps

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В целом, видеокарта GeForce GTX 1660 совместно с процессором Core i7-13700F демонстрирует неплохие показатели частоты кадров, хотя и при низких/средних настройках в большинстве случаев. При этом отсутствие аппаратной поддержки трассировки лучей и 6 ГБ видеопамяти может стать ограничивающим фактором для ряда современных игр.

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