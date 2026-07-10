Видеокарты прошлых поколений до сих пор пользуются популярностью среди геймеров, так как цены на современные модели за последние несколько месяцев заметно увеличились, поэтому энтузиаст YouTube-канала RandomGaminginHD решил протестировать один из таких видеоадаптеров в ряде современных игр.
Тестовая сборка, оснащённая процессором Intel Core i7-13700F, видеокартой GeForce GTX 1660 и 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, в разрешении 1080p обеспечила следующие показатели средней частоты кадров/1% low:
- Counter-Strike 2 (высокие настройки, MSAA выкл.) – 276 fps/216 fps
- Fortnite (средние настройки, TAA) – 134 fps/102 fps
- Grand Theft Auto V Enhanced (очень высокие настройки, TAA) – 88 fps/68 fps
- Cyberpunk 2077 (низкие настройки, средняя плотность толпы) – 76 fps/61 fps
- Forza Horizon 6 (средние настройки, TAA) – 74 fps/61 fps
- ARC Raiders (средние настройки, TSR) – 68 fps/59 fps
- Battlefield 6 (низкие настройки, TAA) – 73 fps/56 fps
- Kingdom Come: Deliverance II (низкие настройки, SMAA 2TX) – 72 fps/57 fps
- Red Dead Redemption 2 (средние настройки, качество текстур Ultra) – 73 fps/61 fps
- Resident Evil Requiem (самые низкие настройки, TAA) – 66 fps/55 fps
- 007 First Light (самые низкие настройки, FSR Balanced) – 60 fps/45 fps
- Crimson Desert (низкие настройки, FSR 3.1 Quality) – 50 fps/38 fps
В целом, видеокарта GeForce GTX 1660 совместно с процессором Core i7-13700F демонстрирует неплохие показатели частоты кадров, хотя и при низких/средних настройках в большинстве случаев. При этом отсутствие аппаратной поддержки трассировки лучей и 6 ГБ видеопамяти может стать ограничивающим фактором для ряда современных игр.