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Энтузиаст протестировал GTX 1660 совместно с Core i7-13700F в ряде современных игр
Тестовая сборка была снабжена 32 ГБ ОЗУ.
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Видеокарты прошлых поколений до сих пор пользуются популярностью среди геймеров, так как цены на современные модели за последние несколько месяцев заметно увеличились, поэтому энтузиаст YouTube-канала RandomGaminginHD решил протестировать один из таких видеоадаптеров в ряде современных игр.

Источник фото: Amazon

Тестовая сборка, оснащённая процессором Intel Core i7-13700F, видеокартой GeForce GTX 1660 и 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, в разрешении 1080p обеспечила следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

  • Counter-Strike 2 (высокие настройки, MSAA выкл.) – 276 fps/216 fps
  • Fortnite (средние настройки, TAA) – 134 fps/102 fps
  • Grand Theft Auto V Enhanced (очень высокие настройки, TAA) – 88 fps/68 fps
  • Cyberpunk 2077 (низкие настройки, средняя плотность толпы) – 76 fps/61 fps
  • Forza Horizon 6 (средние настройки, TAA) – 74 fps/61 fps
  • ARC Raiders (средние настройки, TSR) – 68 fps/59 fps
  • Battlefield 6 (низкие настройки, TAA) – 73 fps/56 fps
  • Kingdom Come: Deliverance II (низкие настройки, SMAA 2TX) – 72 fps/57 fps
  • Red Dead Redemption 2 (средние настройки, качество текстур Ultra) – 73 fps/61 fps
  • Resident Evil Requiem (самые низкие настройки, TAA) – 66 fps/55 fps
  • 007 First Light (самые низкие настройки, FSR Balanced) – 60 fps/45 fps
  • Crimson Desert (низкие настройки, FSR 3.1 Quality) – 50 fps/38 fps
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В целом, видеокарта GeForce GTX 1660 совместно с процессором Core i7-13700F демонстрирует неплохие показатели частоты кадров, хотя и при низких/средних настройках в большинстве случаев. При этом отсутствие аппаратной поддержки трассировки лучей и 6 ГБ видеопамяти может стать ограничивающим фактором для ряда современных игр.


#geforce gtx 1660
Источник: youtube.com
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