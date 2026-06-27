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breaking-news
Цены Steam Machine у перекупщиков превышают 2500-3000 долларов
Официальные поставки устройства будут ограниченными.
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Ажиотаж вокруг новой игровой консоли Steam Machine от Valve позволяет перекупщикам в очередной раз заработать на нетерпеливых геймерах — как пишет издание NotebookCheck, в сети Интернет уже появилось немало объявлений о перепродаже устройства по завышенным ценам.

Источник фото: NotebookCheck/Valve

Сообщается, что на площадке eBay стоимость Steam Machine у перекупщиков составляет от 1700 до 3200 долларов США за версию с накопителем на 512 ГБ и Steam Controller в комплекте, что с учётом официального ценника в 1128 долларов за данную модификацию является существенной наценкой. Впрочем, некоторых пользователей это не останавливает — в частности, один из геймеров уже приобрёл новинку за 2800 долларов, о чём указано на сайте eBay.

Источник фото: NotebookCheck/Abdul Haddi/eBay

Источник фото: NotebookCheck/eBay

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Что касается официальных поставок Steam Machine, то они будут ограниченными, поэтому желание некоторых геймеров заполучить новую игровую приставку от Valve, заплатив дополнительную сумму, вполне объяснимо.

#steam machine
Источник: notebookcheck.net
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