Выпуск обновлений прекратится в феврале.

Часть пользователей до сих пор отдает предпочтение официально не поддерживаемым Windows 7 и Windows 8, что вынуждало разработчиков ПО выпускать версии своих продуктов для данных ОС. Но всё когда-нибудь подходит к концу — теперь разработчики Firefox уведомляют пользователей, что уже совсем скоро для использования свежей версии браузера понадобится ОС не ниже Windows 10, пишет издание Neowin.

Источник фото: PC World/Mozilla Foundation

Ранее поддержка Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1 осуществлялась для версии Firefox 115 ESR, дебютировавшей летом 2023 года. Mozilla уже неоднократно планировала завершить поддержку данной версии, но несколько раз отказывалась от этого, аргументируя это тем, что ею пользуется достаточное количество клиентов, чтобы оправдать затраты на её поддержание.

Судя по всему, в последнее время число пользователей снизилось до критической отметки, так как Mozilla выпустила официальное заявление, в котором сообщает о прекращении поддержки Firefox 115 ESR для Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1 — обновления будут выходить до конца февраля текущего года, после чего пользователям рекомендуется обновить свою ОС для последующего получения свежих апдейтов.

Отмечается, что другие популярные браузеры уже давно отказались от поддержки устаревших версий ОС Windows, тогда как Mozilla делает это только сейчас, если, конечно, не изменит своего решения.