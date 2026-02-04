Модель из Китая имеет 12 ядер и 24 потока

Процессоры китайской компании Loongson тяжело встретить за пределами Китая, но экспертам издания Phoronix всё же удалось раздобыть одну из новейших моделей, 3B6000 и протестировать её в Linux, пишет издание Tom's Hardware.

Источник фото: Phoronix

Процессор Loongson 3B6000 представляет собой 12-ядерную 24-поточную модель на базе архитектуры LA664. Учитывая низкую тактовую частоту CPU, составляющую всего 2,5 ГГц, и IPC на уровне Zen 3, общая производительность процессора от китайской компании заметно ниже моделей Intel и AMD — в частности, даже 6-ядерный 12-поточный Ryzen 5 9600X и 14-ядерный 14-поточный Core Ultra 5 245K обходят 3B6000 более чем в три раза, не говоря уже про старшие модели.

Источник фото: Tom's Hardware/Phoronix

В некоторых тестах результаты Loongson 3B6000 не так низки — например, в C-Ray 2.0 он поравнялся с Ryzen 5 9600X, а в OpenSSL 3.6 догнал Core Ultra 5 245K, но это было скорее исключением. Остаётся надеяться, что будущие процессоры Loongson, основанные на архитектуре LA864, обеспечат более высокую производительность, тем более что раньше сообщалось об их ожидаемом быстродействии на уровне Intel Core 13-го и 14-го поколений.

