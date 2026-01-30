На их долю приходится 19% от всех продаж смартфонов в мире

Аналитическая компания Counterpoint Research обнародовала список наиболее продаваемых в 2025 году моделей смартфонов, в котором доминируют предложения от Apple и Samsung. На первом месте со значительным отрывом оказался iPhone 16, вторую позицию занял iPhone 16 Pro Max, а замкнул тройку лидеров iPhone 16 Pro.

Источник фото: Wccftech/PhoneBuff

Как отмечает эксперт Харшит Растоги, смартфоны Apple сохраняет лидирующие позиции в мире по объёмам продаж, что достигается как за счёт моделей прошлого поколения, так и благодаря удачному запуску серии iPhone 17, которая за счёт высокого спроса на ряде рынков продемонстрировала на 16% более высокие продажи за квартал по сравнению с предшествующей линейкой.

Что касается Samsung, то её модели заняли три места в топ-10 самых продаваемых смартфонов 2025 года — наиболее успешным стал Galaxy A16 5G, расположившийся на пятом месте и ставший наиболее популярным среди покупателей Android-смартфоном в прошлом году, чуть позади оказался Galaxy A06 4G, занявший шестую позицию, а Galaxy S25 Ultra разместился на девятой строчке. Как заявил аналитик Карн Чаухан, смартфон Galaxy S25 Ultra имеет успех на ряде рынков, включая Японию и Индию, что объясняется широкими возможностями в области ИИ-технологий, высокой производительностью и набором эксклюзивных функций.

Источник фото: Counterpoint Research

По данным Counterpoint Research, на долю моделей, присутствующих в опубликованном рейтинге, приходится 19% от общего объёма продаж смартфонов за прошлый год. В текущем году эксперты прогнозируют дальнейший рост продаж флагманских моделей на мировом рынке, тогда как смартфоны начального и среднего ценовых сегментов могут ожидать проблемы в связи с дефицитом памяти.

