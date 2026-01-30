Сайт Конференция
breaking-news
Модели Apple и Samsung заняли все места в топ-10 самых продаваемых смартфонов 2025 года
На их долю приходится 19% от всех продаж смартфонов в мире

Аналитическая компания Counterpoint Research обнародовала список наиболее продаваемых в 2025 году моделей смартфонов, в котором доминируют предложения от Apple и Samsung. На первом месте со значительным отрывом оказался iPhone 16, вторую позицию занял iPhone 16 Pro Max, а замкнул тройку лидеров iPhone 16 Pro.

Источник фото: Wccftech/PhoneBuff

Как отмечает эксперт Харшит Растоги, смартфоны Apple сохраняет лидирующие позиции в мире по объёмам продаж, что достигается как за счёт моделей прошлого поколения, так и благодаря удачному запуску серии iPhone 17, которая за счёт высокого спроса на ряде рынков продемонстрировала на 16% более высокие продажи за квартал по сравнению с предшествующей линейкой.

Что касается Samsung, то её модели заняли три места в топ-10 самых продаваемых смартфонов 2025 года — наиболее успешным стал Galaxy A16 5G, расположившийся на пятом месте и ставший наиболее популярным среди покупателей Android-смартфоном в прошлом году, чуть позади оказался Galaxy A06 4G, занявший шестую позицию, а Galaxy S25 Ultra разместился на девятой строчке. Как заявил аналитик Карн Чаухан, смартфон Galaxy S25 Ultra имеет успех на ряде рынков, включая Японию и Индию, что объясняется широкими возможностями в области ИИ-технологий, высокой производительностью и набором эксклюзивных функций.

Источник фото: Counterpoint Research

По данным Counterpoint Research, на долю моделей, присутствующих в опубликованном рейтинге, приходится 19% от общего объёма продаж смартфонов за прошлый год. В текущем году эксперты прогнозируют дальнейший рост продаж флагманских моделей на мировом рынке, тогда как смартфоны начального и среднего ценовых сегментов могут ожидать проблемы в связи с дефицитом памяти.

#apple #samsung
Источник: counterpointresearch.com
Написать комментарий (0)
Сейчас обсуждают

KotSkripaley
10:24
Немецкие бюргеры Абдула и Махмуд, а так же фрау Зулейка и Хафиза апплодируют стоя этому клоуну...
WCCFTech: Илон Маск подтвердил планы по созданию Tesla Terafab для выпуска рекордных объёмов чипов
Ник Кейси
10:10
Снова пришло время Xeon. Актуальность ддр3 должно вызвать большой спрос на многоядерные процессоры работающие с этой ОЗУ.
Энтузиаст показал возможности ПК на Core i5-4670K с 16 ГБ DDR3 и RX 6700 XT в популярных играх
Артём Брылёв
09:26
В Днс на 9800X3D актуальная цена 46500, у меня в огранизации прямо сейчас лежит на складе за 43270 розница, при желании и за наличку можно легко купить еще дешевле, напомнинаю разница в рцц с 9850X3D ...
Предварительные игровые тесты показывают незначительное преимущество AMD Ryzen 9850X3D над 9800X3D
deema35
09:00
Что-то нету в нем новизны. Я когда прочитал заголовок рассчитывал что это будет Зумалт в авианосном исполнении.
В США начались испытания новейшего авианосца USS John F. Kennedy
slikts
08:54
Сумасшествие...
Литва закупила у KNDS двенадцать танковых мостоукладчиков Leguan
Comandante
08:31
Дайте уже этому потомственному нацисту Галоперидол.
WCCFTech: Илон Маск подтвердил планы по созданию Tesla Terafab для выпуска рекордных объёмов чипов
slikts
08:16
Северный зверёк...
CNN: США требуют от Ирана ограничить дальность баллистических ракет
lighteon
07:53
Скрин, чтобы не затерялся. А то тут говорят, что Linx на процессорах AMD не работает)
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Sergey Lavrenyk
07:42
Да нет ещё у них ракет MGM-51A Dark Eagle. С 2023 года переносят их передачу армии. Первую ракету должны только в начале 2026 года получить. Если снова не перенесут. А когда сдадут морскую модификацию...
В США завершили испытания модернизованного эсминца USS Zumwalt с гиперзвуковым оружием
Sergey Lavrenyk
07:34
Какие ещё "любой точке мира в течение одного часа"? Дальность БРСД MGM-51A Dark Eagle всего 3500 км. А программа для ВМС США называется Conventional Prompt Strike. Про Global уже даже не заикаются. Пр...
В США завершили испытания модернизованного эсминца USS Zumwalt с гиперзвуковым оружием
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter