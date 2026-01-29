Функция отключена по умолчанию и может быть активирована пользователем.

Компания Google добавляет новую функцию в предварительную версию Chrome, которая позволит запускать браузер сразу после загрузки Windows на ПК или ноутбуке, о чём пишет издание Neowin со ссылкой на сообщение информатора Leopeva64.

Источник фото: PC World/Google

Как видно на опубликованном изображении, в настройках Chrome Canary появился переключатель «Открывать Chrome во время запуска компьютера», который после его активации будет делать ровно то, что и указано — запускать процесс Chrome с высоким приоритетом на первоначальном этапе загрузки ОС, что выражается в появлении окна браузера сразу после входа в систему.

Источник фото: Neowin

По умолчанию данный переключатель деактивирован, поэтому пользователям придётся самостоятельно включать его. Отмечается, что использование новой функции может негативно повлиять на производительность ряда устройств во время запуска, включая ПК и ноутбуки с устаревшими медленными накопителями и маломощными CPU, что увеличит время запуска ОС.