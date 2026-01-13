Также он потребовал меньше оперативной памяти

Обладатели старых видеокарт не всегда могут поиграть в современные игры на Windows 11 в связи с аппаратными или иными ограничениями, но Linux-дистрибутивы позволяют обойти их, а также обеспечивают более высокие показатели fps в ряде ситуаций, о чём свидетельствует новый тест от экспертов YouTube-канала NJ Tech. В тестировании использовалась видеокарта AMD Radeon RX 580, оснащённая 8 ГБ видеопамяти, совместно с процессором Ryzen 5 2600X и 2x8 ГБ оперативной памяти DDR4-3333. Сравнивалась производительность системы в Windows 11 версии 25H2 и CachyOS на базе Arch Linux.

Источник фото: Bleeping Computer

Игры Indiana Jones and the Great Circle и Marvel's Spider-Man 2 в Windows 11 запускаться отказались — в первом случае возникла ошибка, прямо указывающая на необходимость поддержки трассировки лучей на аппаратном уровне, а во втором запуск был прерван из-за проблем с драйверами или GPU.

В CachyOS обе игры запустились без каких-либо неполадок — с использованием низких настроек графики, FSR 3.1 Quality и разрешения 1080p показатель средней частоты кадров в Indiana Jones and the Great Circle составил 43 fps, а в Marvel's Spider-Man 2 достиг 60 fps.

Кроме того, в 6 из 11 протестированных игр Radeon RX 580 в CachyOS показал более высокие значения средней частоты кадров по сравнению с Windows 11 — от 6% в Red Dead Redemption 2 до 138% в Alan Wake 2, причём в последнем случае продукт от Microsoft обеспечил неиграбельный показатель в 16 fps, тогда как Linux-дистрибутив позволил играть с приемлемым показателем 38 fps.

В Warframe: The Old Peace наблюдался паритет, тогда как в остальных 4 играх вперёд относительно среднего fps вырвалась Windows 11 — от 9% в Horizon Zero Dawn Remastered до 13% в Counter-Strike 2.

Показатель 1% fps low продемонстрировал похожую ситуацию — CachyOS позволил RX 580 добиться более высоких значений в 6 из 11 игр (от 11% в ARC Raiders до 123% в Alan Wake 2), в то время как Windows 11 обеспечила преимущество в 4 (от 8% в Warframe: The Old Peace до 21% в Counter-Strike 2). В Hogwarts Legacy производительность была равной.

Согласно тестам, потребление оперативной памяти в CachyOS заметно меньше по сравнению с Windows 11 — в среднем ОС от Microsoft требует на 39,5 % больше ОЗУ во время игрового процесса.

Источник фото: NJ Tech/YouTube

В целом, CachyOS позволяет продлить жизнь старым видеокартам, в частности Radeon RX 580, обеспечивая поддержку ряда современных игр, а также предъявляет меньшие требования к объёму ОЗУ.