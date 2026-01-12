Безоговорочного победителя тесты не выявили

Всё большее количество геймеров интересуются альтернативами ОС Windows, в частности Linux-дистрибутивами, поэтому эксперт YouTube-канала ETA PRIME настроил ПК с двойной загрузкой, благодаря чему смог сравнить игровую производительность в Windows 11 и SteamOS.

Источник фото: Overclocking.com

Для тестов использовался ПК с процессором AMD Ryzen 7 9800X3D, видеокартой Radeon RX 7900 XTX, 32 ГБ оперативной памяти DDR5-7000 и двумя твердотельными накопителями M.2, на каждом из которых была установлена своя ОС — на одном была инсталлирована Windows 11 Pro, а на другом — SteamOS 3.7.17. Тестирование производилось в разрешении 4K при одинаковых настройках качества графики.

В результате безоговорочного победителя выявлено не было, так как в разных играх вперёд вырывалась то одна, то другая ОС. В частности, Windows 11 Pro обеспечила более высокие показатели fps в следующих играх:

Borderlands 4: 7%

Red Dead Redemption 2: 9%

Forza Horizon 5: 22%

В SteamOS преимущества относительно значений частоты кадров удалось добиться в указанных играх:

Cyberpunk 2077: 1%

Marvel's Spider-Man 2: 8%

В качестве вывода эксперт отмечает, что ПК с двойной загрузкой позволит использовать преимущества SteamOS и Windows 11 в той или иной игре, загружая ту ОС, которая обеспечивает более высокую производительность.