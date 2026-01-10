Запуск новинки ожидается весной 2026 года

Несколько недель назад компания Valve анонсировала свою компактную игровую консоль Steam Machine, но не раскрыла её цену. Ряд экспертов выдвигал свои прогнозы, варьирующиеся от 600 до 1000 долларов США и даже чуть выше, а пользователь chusskaptaan, изучив исходный код, опубликовал предварительную цену новинки, которая стала известна благодаря чешскому магазину, разместившему информацию о приставке на своём сайте.

Источник фото: Eurogamer/Valve

Сообщается, что стоимость Steam Machine на 512 ГБ, указанная в коде сайта чешского ритейлера, составляет 19 826 чешских крон (950 долларов США), тогда как версия на 2 ТБ оценена в 22 305 чешских крон (1070 долларов США). Отмечается, что стартовые цены Steam Machine, судя по всему, будут ниже, так как магазины обычно указывают стоимость со своей наценкой. Ожидается, что официально Valve объявит о рекомендованной стоимости Steam Machine весной текущего года.