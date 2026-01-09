Коннекторы пострадали с обеих сторон кабеля питания.

Очередной случай расплавления 16-контактного разъёма питания видеокарты GeForce RTX 5090 произошёл с участником платформы Reddit, причём сам пострадавший утверждает, что следовал рекомендациям производителя.

По словам пользователя Frozenpicklez, он является опытным сборщиком ПК, поэтому следовал инструкциям для того, чтобы избежать расплавления разъёма питания, в частности избегал резких изгибов кабеля и вставил коннекторы с обеих сторон до упора.

К сожалению, это не помогло — в течение месяца всё было хорошо и владелец RTX 5090 наслаждался ресурсоёмкими играми по несколько часов в день, но однажды коннектор расплавился, причём как со стороны видеоадаптера, так и блока питания. Пострадавший отмечает, что использовал кабель, который шёл в комплекте к его блоку питания be quiet! Straight Power 12 мощностью 1500 Вт.

Источник фото: Frozenpicklez/Reddit

Это не единичный случай, когда пользователи следуют инструкциям производителя, пытаясь избежать проблем с расплавлением разъёма питания видеокарты, но на практике это не действует.