Точные даты пока не называются.

Совсем недавно AMD презентовала свой новый игровой процессор Ryzen 7 9850X3D, раскрыв данные о его производительности на фоне Core Ultra 9 285K и Ryzen 7 9800X3D, тогда как вторая модель, Ryzen 9 9950X3D2, которая, как ожидалось, также будет анонсирована, так и остаётся в тени, хотя некоторые производители сообщают, что её запуск планируется чуть позже, пишет издание Wccftech.

Источник фото: Wccftech

Компания Alienware утверждает, что готовит свой новый игровой компьютер, оснащённый процессором Ryzen 9 9950X3D2 с кэш-памятью 3D V-Cache второго поколения. Ещё один производитель, Sytronix, раскрывает некоторые особенности будущей новинки, рекламируя свою новую рабочую станцию NexStation, подтверждая, что Ryzen 9 9950X3D2 получит 16 ядер и 32 потока на базе Zen 5, увеличенный объём кэш-памяти и возможности разгона, что делает новинку отличным CPU для гибридных рабочих нагрузок.

Ранее сообщалось, что процессор Ryzen 9 9950X3D2 будет иметь два кристалла кэш-памяти 3D V-Cache (по одному для каждого чиплета CCD), что позволит увеличить объём L3-кэша до 192 МБ.

