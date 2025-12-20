Новинки дебютируют в следующем году.

Китайский производитель Moore Threads в рамках саммита MUSA 2025 презентовал ряд новинок на базе новейшей графической архитектуры, включая игровой GPU и чип для ИИ, пишет издание Wccftech.

По данным Moore Threads, архитектура, на которой основаны её новые продукты, Flower Harbor, обладает улучшенным вычислительным блоком, обеспечивающим увеличение вычислительной плотности чипа на 50 % и повышение энергоэффективности на 10 %, и поддерживает целый ряд форматов (от FP4 до FP64, а также ряд эксклюзивных, включая MTFP4, MTFP6 и MTFP8). Благодаря поддержке сверхбольшой межсоединительной сети и асинхронной модели архитектура позволяет масштабировать кластер до более чем 100 000 GPU.

Сообщается, что игровой графический процессор Lushan, которые приходит на смену MTT S80 и MTT S90, предлагает 15-кратное увеличение быстродействия, увеличение возможности трассировки лучей в 50 раз, 16-кратное увеличение производительности обработки геометрии и повышение скорости заполнения текстур в 4 раза.

Кроме того, игровой GPU имеет полноценную поддержку современных API, включая DirectX 12 Ultimate, а также новый дизайн генеративного рендеринга на основе ИИ в рамках унифицированной архитектуры рендеринга UniTE.

Графический процессор Huashan, предназначенный для вычислений в области ИИ, состоит из двух чиплетов и обладает 8 ячейками памяти HBM. По данным производителя, в задачах с плавающей запятой новинка обеспечивает производительность, сопоставимую с Nvidia B200 Blackwell, и превосходит конкурента по пропускной способности доступа к памяти.

Как отмечает компания, новые графические продукты получат в 4 раза больше видеопамяти. С учётом того, что MTT S80 и MTT S90 располагали 16 ГБ GDDR6, новинки, судя по всему, будут обладать видеобуфером объёмом до 64 ГБ.

Ожидается, что первые игровые видеокарты Lushan и ИИ-ускорители Huashan дебютируют в следующем году.

Источник фото: Wccftech

Отдельно производитель презентовал свой новый графический процессор MTT S5000, конкурирующий с серией Nvidia Hopper, обеспечивая 1000 токенов/с при декодировании и 4000 токенов/с при предварительном заполнении в DeepSeek V3. Новинка должна дебютировать в следующем году в составе суперсервера MTT C256.