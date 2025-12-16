В упаковке также присутствовала металлическая пластина для соответствия ожидаемому весу.

Мошенники изобретают новые методы обмана доверчивых покупателей, одним из которых поделился с изданием VideoCardz пострадавший пользователь.

Как сообщает пользователь BravoNorris, недавно он приобрёл четыре комплекта оперативной памяти XPG Caster DDR5-6000 CL40 по 32 ГБ (2x16 ГБ) каждый на испанской версии платформы Amazon, хотя доставка, как позже выяснилось, осуществлялась из Ирландии.

С тремя наборами ОЗУ каких-либо проблем не возникло, тогда как один оказался поддельным — хотя снаружи упаковка выглядела стандартно, внутри неё находились два модуля DDR2, а для имитации радиаторов использовались бумажные этикетки, наклеенные сверху. Также упаковка содержала металлическую пластину, судя по всему, для обеспечения необходимого веса.

Источник фото: VideoCardz/BravoNorris

Конечно, при ближайшем рассмотрении подделку можно выявить, но пользователь утверждает, что наклейки всё же могут ввести в заблуждение тех, кто не будет изучать товар со всех сторон.

В настоящее время пострадавший подал жалобу в Amazon, рассчитывая вернуть деньги. При этом издание напоминает, что в процессе распаковки товара следует записывать свои действия на камеру, чтобы в будущем иметь хоть какие-то доказательства.