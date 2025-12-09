Субфлагманский чипсет продемонстрировал свои возможности.

Несколько дней назад дебютировал смартфон OnePlus Ace 6T, являющийся первой в мире моделью на базе субфлагманского чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, который недавно был протестирован Novice Evaluation, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: GSMArena

В тесте Geekbench, раскрывающем возможности CPU, чипсет Snapdragon 8 Gen 5 набрал 2957 баллов в однопоточном режиме и 10 236 очков в многопоточном, уступив флагману прошлого поколения, Snapdragon 8 Elite, около 9 и 1 %, а также оказавшись быстрее топовой модели предыдущей серии, MediaTek Dimensity 9400+, в многопотоке на 11 %.

Текущий флагман, Snapdragon 8 Elite Gen 5, как и ожидалось, был чуть производительнее субфлагманской модели — в однопоточном тесте Snapdragon 8 Gen 5 уступил 23 %, а в многопоточном — 15 %.

В бенчмарках 3DMark Steel Nomad Light и WildLife Extreme, отражающих быстродействие GPU, новинка набирает 2088 и 5681 балл, заметно уступая не только Snapdragon 8 Elite Gen 5 (на 34 и 32 % соответственно), но и оказываясь позади флагманов прошлого поколения — отставание от Snapdragon 8 Elite составило 18 и 21 %, а от Dimensity 9400+ достигло 21 и 19 %.

Источник фото: NotebookCheck/Novice Evaluation

Отмечается, что производительность GPU в составе новинки вполне предсказуема, так как Snapdragon 8 Gen 5 оснащается графическим процессором Adreno 829, по сути являющимся урезанным вариантом Adreno 840 в Snapdragon 8 Elite Gen 5.