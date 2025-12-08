Презентация новинки ожидается в начале следующего года.

Предстоящий игровой процессор Ryzen 7 9850X3D продолжает появляться в утечках — несколько дней назад AMD, судя по всему, случайно добавила предстоящую новинку на свой сайт, а сейчас информатор HXL публикует скриншот, доказывающий существование новой модели, пишет издание Wccftech.

Источник фото: PCGamesN

На обнародованном изображении процессор AMD Ryzen 7 9850X3D работает совместно с материнской платой ASUS B850M AYW Gaming OC WIFI7 W. Отмечается, что данный экземпляр, судя по всему, является инженерным, тогда как официальная презентация новинки ожидается в начале следующего года в рамках выставки CES 2026.

Источник фото: Wccftech/HXL

В предыдущих утечках говорилось, что Ryzen 7 9850X3D будет иметь конфигурацию ядер, аналогичную Ryzen 7 9800X3D (8 ядер и 16 потоков), 96 МБ кэш-памяти третьего уровня и TDP, составляющий 120 Вт, но будет отличаться более высокой тактовой частотой, достигающей 5.6 ГГц.

Ранее новинка была протестирована в PassMark, где показала более высокие результаты по сравнению с Ryzen 7 9800X3D.