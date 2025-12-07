Сайт Конференция
Breaking news
Две Nvidia GeForce GTX 580 стали отправной точкой для индустрии искусственного интеллекта
Глава Nvidia рассказал об истории становления отрасли

В настоящее время Nvidia является лидером в создании ускорителей для систем искусственного интеллекта, но первые шаги в данном направлении были сделаны ещё в то время, когда компания и не подозревала, что GPU могут стать движущей силой для ИИ-отрасли — об этом в подкасте Джо Рогана рассказал глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang), пишет издание Tom's Hardware.

Источник фото: Tom's Hardware/Nvidia

По словам Дженсена Хуанга, первые исследователи, разработавшие эффективную систему с применением метода глубокого обучения, использовали две видеокарты GeForce GTX 580. Система, получившая название AlexNet, была создана Ильёй Суцкевером, Алексом Крижевским и Джеффри Хинтоном в 2011 году и предназначалась для эффективного распознавания изображений благодаря возможности самостоятельного обучения с применением комбинации свёрточных и глубоких нейронных сетей.

Видеокарты, поддерживающие данную систему, работали в режиме SLI и обменивались данными только при необходимости, что снижало время, необходимо для обучения. Таким образом, всего две GeForce GTX 580 стали отправной точкой для индустрии искусственного интеллекта, хоть изначально и не предназначались для этого. Дженсен Хуанг отмечает, что после осознания перспектив, которые дают технологии искусственного интеллекта, в 2012 году Nvidia инвестировала значительные суммы в развитие данного направления, что дало свои первые плоды в виде Nvidia DGX, архитектуры Volta с тензорными ядрами первого поколения и DLSS.

Источник: tomshardware.com
