По ряду параметров новинки не отличаются от моделей предшествующего поколения.

Флагманская серия смартфонов Galaxy S26 от Samsung дебютирует только в следующем году, но информатор Ice Universe уже подготовил сравнительные таблицы, которые демонстрируют различия новых моделей и их предшественников, пишет издание GSMArena.

Samsung Galaxy S25 и S25+

Согласно данным информатора, базовая модель линейки, Samsung Galaxy S26, будет иметь более мощный чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 или Exynos 2600, немного больший экран, чуть более ёмкую батарею, а также станет на 0.3 мм тоньше и на 2 г тяжелее по сравнению с Galaxy S25. Кроме того, версия со 128-ГБ накопителем, судя по всему, исчезнет. Остальные же характеристики новинки будут соответствовать предшественнику.

Samsung Galaxy S26+, как сообщается, получит современный флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 или Exynos 2600, а также будет на 4 г тяжелее Galaxy S25+. Что касается экрана, камер, батареи и ряда других характеристик, то они идентичны.

Источник фото: GSMArena

Официальная презентация линейки Galaxy S26, как ожидается, состоится в конце января или феврале следующего года.