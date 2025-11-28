Специалисты оценили процессоры с точки зрения цены и производительности.

Проблема выбора настольного процессора, успешно справляющегося с возложенными на него задачами, стоит практически перед каждым пользователем, обновляющим свой ПК, поэтому журналисты издания TechSpot подготовили свежий список CPU от Intel и AMD, которые могут заинтересовать с точки зрения цены и производительности.

Источник фото: Wccftech/Amazon

В бюджетном сегменте эксперты рекомендуют обратить внимание на модель AMD Ryzen 5 7500F, которая за свою цену в 145 долларов США предлагает на 20 % большую производительность по сравнению с Intel Core i5-12400F, оценённым в 140 долларов. В качестве альтернативы можно выбрать Core i5-14600KF или Ryzen 5 9600X, но эти модели стоят дороже.

Для игрового ПК, оснащённого процессором с ценником в диапазоне от 200 до 250 долларов, специалисты советуют выбрать Ryzen 5 9600X, тогда как для рабочей системы стоит отдать предпочтение Core Ultra 5 245K. В играх данный процессор от AMD обходит указанную модель от Intel в среднем на 10 %, тогда как в рабочих задачах преимущество на стороне последнего.

В среднем ценовом сегменте для игровой системы наибольший интерес, по мнению экспертов издания, вызывает Ryzen 7 9700X, который обеспечит высокий fps практически в любой игре, естественно, при наличии мощной видеокарты, в то время как в рабочих нагрузках более выигрышным вариантом в данной категории является Core Ultra 7 265K.

Безоговорочным лидером с точки зрения игровой производительности, согласно тестам специалистов, становится Ryzen 7 9800X3D. Для более экономных геймеров существует более доступный вариант в виде Ryzen 7 7800X3D, который предлагает чуть меньшее быстродействие в играх за более приятную стоимость.

Наконец, наиболее производительными моделями процессоров названы AMD Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9950X — первый обеспечит высокое быстродействие не только в рабочих задачах, но и в играх, тогда как второй позволит чуть сэкономить. В качестве альтернативы можно выбрать Intel Core Ultra 9 285K, который имеет более низкий ценник по сравнению с указанными моделями AMD и может конкурировать с ними в рабочих нагрузках.

В целом, эксперты считают, что процессоры AMD более предпочтительны для покупки с точки зрения возможности модернизации в будущем, так как платформа AM5 будет поддерживаться ещё несколько лет, тогда как для Intel понадобится новая материнская плата.

