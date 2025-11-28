В рамках презентации своих новых устройств бренд Poco подтвердил график развёртывания новейшей оболочки HyperOS 3 для целого ряда своих моделей, пишет издание Gizmochina.
Источник фото: Beebom Gadgets/Xiaomi
Первый этап развёртывания HyperOS 3, который должен завершиться к концу ноября текущего года, предполагает обновление следующих моделей мобильных устройств:
- Poco F7
- Poco F7 Ultra
- Poco F7 Pro
- Poco X7
- Poco X7 Pro
- Poco X7 Pro Iron Man Edition
На втором этапе, который также продлится до конца ноября 2025 года, апдейт получат следующие смартфоны:
- Poco F6
- Poco F6 Pro
- Poco M6
- Poco M6+
- Poco M7
- Poco M7 Pro
Наконец, третий этап, который стартует в декабре текущего года и завершится в марте следующего, предусматривает обновление указанных ниже моделей мобильных устройств:
- Poco F5
- Poco F5 Pro
- Poco X6
- Poco M7 Pro
- Poco C85
- Poco Pad
- Poco Pad X1
- Poco Pad M1
К основным преимуществам HyperOS 3 относят наличие Hyper Island для обеспечения отображения уведомлений и событий в режиме реального времени, расширенные возможности с использованием технологий искусственного интеллекта, усовершенствованный пользовательский интерфейс, более быстрый запуск приложений, улучшенные защитные функции и расширение интеграции с экосистемой Apple.