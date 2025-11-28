Сайт Конференция
Breaking news
Poco подтверждает график развёртывания HyperOS 3 для своих мобильных устройств
Обновление принесёт целый ряд новых возможностей и улучшений

В рамках презентации своих новых устройств бренд Poco подтвердил график развёртывания новейшей оболочки HyperOS 3 для целого ряда своих моделей, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Beebom Gadgets/Xiaomi

Первый этап развёртывания HyperOS 3, который должен завершиться к концу ноября текущего года, предполагает обновление следующих моделей мобильных устройств:

  • Poco F7
  • Poco F7 Ultra
  • Poco F7 Pro
  • Poco X7
  • Poco X7 Pro
  • Poco X7 Pro Iron Man Edition

На втором этапе, который также продлится до конца ноября 2025 года, апдейт получат следующие смартфоны:

  • Poco F6
  • Poco F6 Pro
  • Poco M6
  • Poco M6+
  • Poco M7
  • Poco M7 Pro

Наконец, третий этап, который стартует в декабре текущего года и завершится в марте следующего, предусматривает обновление указанных ниже моделей мобильных устройств:

  • Poco F5
  • Poco F5 Pro
  • Poco X6
  • Poco M7 Pro
  • Poco C85
  • Poco Pad
  • Poco Pad X1
  • Poco Pad M1

К основным преимуществам HyperOS 3 относят наличие Hyper Island для обеспечения отображения уведомлений и событий в режиме реального времени, расширенные возможности с использованием технологий искусственного интеллекта, усовершенствованный пользовательский интерфейс, более быстрый запуск приложений, улучшенные защитные функции и расширение интеграции с экосистемой Apple.

#poco #hyperos 3
Источник: gizmochina.com
