Обновление принесёт целый ряд новых возможностей и улучшений

В рамках презентации своих новых устройств бренд Poco подтвердил график развёртывания новейшей оболочки HyperOS 3 для целого ряда своих моделей, пишет издание Gizmochina.

Первый этап развёртывания HyperOS 3, который должен завершиться к концу ноября текущего года, предполагает обновление следующих моделей мобильных устройств:

Poco F7

Poco F7 Ultra

Poco F7 Pro

Poco X7

Poco X7 Pro

Poco X7 Pro Iron Man Edition

На втором этапе, который также продлится до конца ноября 2025 года, апдейт получат следующие смартфоны:

Poco F6

Poco F6 Pro

Poco M6

Poco M6+

Poco M7

Poco M7 Pro

Наконец, третий этап, который стартует в декабре текущего года и завершится в марте следующего, предусматривает обновление указанных ниже моделей мобильных устройств:

Poco F5

Poco F5 Pro

Poco X6

Poco M7 Pro

Poco C85

Poco Pad

Poco Pad X1

Poco Pad M1

К основным преимуществам HyperOS 3 относят наличие Hyper Island для обеспечения отображения уведомлений и событий в режиме реального времени, расширенные возможности с использованием технологий искусственного интеллекта, усовершенствованный пользовательский интерфейс, более быстрый запуск приложений, улучшенные защитные функции и расширение интеграции с экосистемой Apple.