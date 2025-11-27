Топовая модель Intel получит 52 ядра

Компания Intel работает над своим следующим поколением процессоров Nova Lake-S в составе линейки Core Ultra 400, а информатор kopite7kimi раскрыл некоторые подробности о конфигурациях предстоящих новинок, пишет издание Wccftech.

Источник фото: TechPowerUp

По данным информатора, как минимум четыре модели Intel Nova Lake-S получат «большой кэш последнего уровня» (bLLC), причём две из них будут иметь до 288 МБ благодаря двум вычислительным плиткам. Это позволит конкурировать с предстоящими процессорами AMD серии X3D, которые, по слухам, также увеличат объём кэш-памяти за счёт наличия 3D V-Cache у каждого модуля CCD.

Как утверждается, топовый процессор серии Core Ultra 400 получит 52 ядра, обладая двумя плитками с конфигурацией 8P+16Е-ядер каждая, а также 4 дополнительными ядрами LP-E. Ещё одна модель, состоящая из двух плиток, будет иметь в общей сложности 44 ядра (2x(8P+12E)+4LP-E-ядра). Обе новинки получат 288 МБ кэша bLLC.

Ещё две модели, по словам информатора, ограничатся 144 МБ «большого кэша последнего уровня», так как будут состоять из одной плитки — одна из них обзаведётся 28 ядрами (8P+16E+4LP-E-ядра), а другая получит 24 ядра (8P+12E+4LP-E-ядра). Отмечается, что объём кэша не будет ограничен bLLC, так как стоит помнить ещё о L2 и L3-кэше.

Ожидается, что первоначально Intel представит модели, состоящие из одной плитки, тогда как двухплиточные процессоры Nova Lake-S выйдут чуть позже.