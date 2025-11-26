Имеется поддержка DDR5 и PCIe 5.0.

Компания Thunderobot презентовала свои новые игровые ПК, оснащённые китайскими процессорами Hygon C86, обеспечивающими быстродействие на уровне моделей Intel Core i7 прошлых лет, пишет издание Wccftech.

Сообщается, что новый геймерский ПК от Thunderobot снабжается 16-ядерным и 32-поточным процессором Hygon C86-4G, состоящим из двух чиплетов и поддерживающим современные стандарты DDR5 и PCIe 5.0, с 32 МБ L3-кэша.

В тестах SPEC 2006 и V-Ray китайский процессор показал достаточно высокую производительность, в ряде задач обогнав Intel Core i7-13700 и даже Core i7-14700. Кроме того, игровой ПК, как сообщается, обеспечил приемлемую частоту кадров в игре Black Myth: Wukong, хотя используемая видеокарта и точные данные о продемонстрированных показателях fps не приводятся.

Источник фото: Wccftech/Thunderobot

Ранее в сети Интернет появилась информация, что китайские процессоры Hygon C86-4G основаны на лицензированной технологии Zen первого поколения. Это означает, что они совместимы с платформой x86, поэтому проблем с установкой ОС Windows, а также запуском игр и приложений быть не должно.