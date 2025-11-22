Apple оснастит свой предстоящий iPhone 17e улучшенной фронтальной камерой, о чём сообщает аналитик Джефф Пу, пишет издание GSMArena.
iPhone 16e. Источник фото: Apple
По словам эксперта, селфи-камера на фронтальной панели iPhone 17e будет представлять собой 18-Мп модуль, которым снабжены другие модели линейки iPhone 17, что станет заметным улучшением по сравнению с 12-Мп фронтальной камерой в составе iPhone 16e.
Новая селфи-камера позволит делать вертикальные и горизонтальные селфи без необходимости изменения положения смартфона в пространстве, что достигается за счёт квадратного сенсора.
Ещё одним улучшением предстоящей новинки по сравнению с предшественником, как сообщается, станет новый чипсет Apple A19. По данным Джеффа Пу, запуск Phone 17e состоится в середине первого квартала следующего года, что указывает на февраль.