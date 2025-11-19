Патч KB5072653 исправляет ошибку 0x800f0922 в процессе инсталляции обновления.

Несколько дней назад компания Microsoft выпустила апдейт для Windows 10 с целым рядом исправлений, но на некоторых ПК процесс обновления завершался с ошибкой. Совсем недавно был выпущен патч, который решает данную проблему, пишет издание Windows Latest.

Источник фото: PC World/Microsoft

Microsoft признаёт, что некоторые ПК подвержены проблеме, выраженной в невозможности установки апдейта KB5068781 для Windows 10 за ноябрь текущего года в рамках Программы расширенных обновлений безопасности из-за ошибки 0x800f0922. Для устранения данного бага компания выпустила экстренный патч KB5072653.

Отмечается, что проблеме подвержены только устройства с корпоративной лицензий, активированные через подписку Windows, но обязательный апдейт KB5072653 будет установлен не только для Pro-версий ОС, но и для ряда других редакций, включая Home и Education.