Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Крупный сбой Cloudflare нарушил работу целого ряда сайтов по всему миру
Специалисты до сих пор разбираются с возникшей ситуацией.

Американская компания Cloudflare, предоставляющая облачные решения и продукты по обеспечению безопасности для целого ряда сайтов по всему миру, заявила о наличии проблем, связанных с работой её собственной сети, в результате чего было затронуто множество клиентов, пишет издание Tom's Hardware.

Источник фото: Tom's Hardware/Cloudflare/X

Сообщается, что проблемы с сетью Cloudflare начались несколько часов назад. Перед этим специалисты компании проводили плановое обслуживание. Затронуты такие крупные площадки, как X, а также ряд других сайтов, пользующихся услугами американской компании. Учитывая, что продукты Cloudflare весьма популярны, проблемы заметны на множестве сайтов по всему миру.

В настоящее время специалисты компании разбирают ситуацию, пытаясь найти причины проблем, особенно в отношении ошибок HTTP 500, в том числе влияющих на панель управления и доступ к API. Неполадки всё ещё не исправлены, поэтому пользователи могут испытывать трудности с посещением своих любимых сайтов и площадок.

#cloudflare
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В ходе строительства железнодорожного туннеля в Швеции обнаружены шесть средневековых кораблей
+
GeForce RTX 5080 не смогла обеспечить приемлемого fps в Max Payne 2 RTX Remix без генерации кадров
7
Каспийское море может повторить судьбу Арала
3
Стало известно, куда россияне хотят всей семьей уехать от зимних холодов
2
В России набирает популярность тренд на «микропенсии» среди поколения Z
15
Китай создает крупнейшее в мире атомное грузовое судно
8
В Tech YES City сравнили процессоры Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 7 9800X3D в динамичных шутерах
1
Бельгия не планирует инвестировать $300 млн в разработку истребителя FCAS
+
На выставке Dubai Airshow 2025 Россия представила истребитель пятого поколения Су-57Э
+
Палеонтологи обнаружили в Бразилии скелет рептилии возрастом около 240 миллионов лет
+
Новая методика подсчёта истребителей ВВС США вызывает критику
+
ВС Польши впервые перебросили 30-тонные РСЗО Homar-K к месту учений по воздуху на Ан-124
2
Ученые Японии совершили прорыв в диагностике термоядерной плазмы
1
Microsoft ответила на критику пользователей в отношении Windows и пообещала исправить проблемы
2
Россия предлагает на экспорт версию Су-57Э с малозаметными соплами
+
Ulefone предлагает защищённый планшет Armor Pad 5 Ultra с проектором и аккумулятором ёмкостью 24 200 мАч
+
Энтузиаст собрал аналог Steam Machine и проверил заявления Valve относительно быстродействия консоли
+
На выставке Dubai Airshow 2025 истребитель Су-57Э заметили с новым двигателем АЛ-51Ф1
+
В сети появился инженерный образец GeForce RTX 3060
2
Финансист прогнозирует увеличение госдолга США на $17 трлн при президентстве Трампа
1

Популярные статьи

«Fallout 4: Anniversary Edition» — пример отношения игровых студий к потребителю (обзор игры)
4
Рекордно высокие цены на ОЗУ осенью 2025 года — как грамотно сэкономить на ее покупке в игровой ПК
19
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
4
ТОП 2 сервисов для оплаты криптой в магазинах РФ по СБП
4
Релиз Call of Duty: Black Ops 7 — лучшее, что происходило с игровой индустрией в последние годы
2
Оцениваем Steam Machine — сколько может стоить устройство от Valve
4
Проверка процессорозависимости nVidia GeForce GTS 250 512Mb GDDR3 на 15 процессорах Intel
6
11 самых реиграбельных стратегий на ПК — в которые можно играть месяцами, не теряя интереса
+
«Франкенштейн» режиссера Гильермо дель Торо как хорошая экранизация классики (обзор фильма)
2
Обзор Holoswim 2 Go: «умные» очки для плавания
2

Сейчас обсуждают

dimkahon
16:38
На авито валом за полтора косаря, любая модель.
Проверка процессорозависимости nVidia GeForce GTS 250 512Mb GDDR3 на 15 процессорах Intel
Никита Абсалямов
16:19
Почему были... они и нынче вполне себе есть.
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
4pokalin
15:35
"Корпус морской пехоты США во время использования F-35B поступает именно так, но только в случае выполнения боевых вылетов, когда истребитель возвращается без боезапаса."- о каких боевых вылетах они г...
Сенсорные чехлы для будущих iPhone Pro могут расширить возможности смартфонов
guanokot
15:26
сколько раз уже такое проходили. а потом через пол года 150к будет
В Чехии разработали малозаметный БПЛА для нанесения ударов в условиях активной работы РЭБ
Водитель автобуса Мадуро
15:11
Хороший ты мужик ФельдшеR и слова у тебя правильные
Проверка процессорозависимости nVidia GeForce GTS 250 512Mb GDDR3 на 15 процессорах Intel
DANYNAFIG
15:11
Придумали какуето хрень бездельники , и е... мозги всем :D
В Чехии разработали малозаметный БПЛА для нанесения ударов в условиях активной работы РЭБ
Евгений Спицын
15:07
все фильмы под копирку, что монтекристо, что дракула, пафосная хрень, натянутая на реализм
«Франкенштейн» режиссера Гильермо дель Торо как хорошая экранизация классики (обзор фильма)
Docent
14:55
С нынешними ценами на DDR5 проще и дальше на АМ4 сидеть...
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
Izbranniy
14:45
ну, кто спортом занимается обычно нагишом не купаются))
Обзор Holoswim 2 Go: «умные» очки для плавания
si-cat
14:42
"..Тут также схема построена по формуле 12+2+1 ..." На обеих 850ых Мусях не 12, а 6 удвоено-параллельных фаз, о чём честно и написано: Duet-Rail.
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter