Специалисты до сих пор разбираются с возникшей ситуацией.

Американская компания Cloudflare, предоставляющая облачные решения и продукты по обеспечению безопасности для целого ряда сайтов по всему миру, заявила о наличии проблем, связанных с работой её собственной сети, в результате чего было затронуто множество клиентов, пишет издание Tom's Hardware.

Источник фото: Tom's Hardware/Cloudflare/X

Сообщается, что проблемы с сетью Cloudflare начались несколько часов назад. Перед этим специалисты компании проводили плановое обслуживание. Затронуты такие крупные площадки, как X, а также ряд других сайтов, пользующихся услугами американской компании. Учитывая, что продукты Cloudflare весьма популярны, проблемы заметны на множестве сайтов по всему миру.

В настоящее время специалисты компании разбирают ситуацию, пытаясь найти причины проблем, особенно в отношении ошибок HTTP 500, в том числе влияющих на панель управления и доступ к API. Неполадки всё ещё не исправлены, поэтому пользователи могут испытывать трудности с посещением своих любимых сайтов и площадок.